محللون لـ "الاقتصادية: طفرات أسعار النفط تعود للعوامل الجيوسياسية وحدها

توقع محللون نفطيون استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي بنحو 4 في المائة لخامي القياس بنهاية الأسبوع الماضي، بينما أغلقت تعاملات الأسبوع على ارتفاع وسط تضارب الأنباء حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وآليات تطبيق العقوبات الغربية على النفط الروسي ومدى التقدم في مفاوضات السلام.

وتتجه إلى اجتماع وزراء الطاقة في تحالف أوبك+ في 31 آذار (مارس) الجاري وسط توقعات باستمرار المنتجين باتباع سياسة الزيادة التدريجية للإمدادات في الوقت الذي تؤثر فيه العوامل الجيوسياسية في ارتفاعات الأسعار.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة لـ"الاقتصادية"، إن أوبك+ تفعل كل ما تراه ضروريا لدعم الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية ولكن هناك قناعة حاليا بأن السوق مزودة بشكل جيد وأن طفرات الأسعار تعود للعوامل الجيوسياسية وحدها ولذا تميل التوقعات إلى أن التحالف لن يغير استراتيجيات الإنتاج والتصدير الخاصة به كما سيحافظ التحالف على الشراكة مع الوجود الروسي المحوري في المجموعة الذي يقود المنتجين من خارج أوبك.

وأشار إلى أن دول أوبك ما زالت، رغم صعوبات السوق الحالية، تحتفظ بقدرة إنتاجية احتياطية صحية وستبقى كصمام أمان للطاقة في حالة حدوث أزمة عالمية ويمكن الاعتماد على أوبك وحلفائها في حالة حدوث مشكلة جيوسياسية أو تقنية مفاجئة تمنع تدفقات الطاقة.

من جانبه توقع دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية استمرار التقلبات السعرية في التأثير في السوق مع الميل إلى استئناف المكاسب بفعل النزاع المتنامي في أوكرانيا مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة أدت إلى انتعاش أنشطة الحفر الأمريكية، حيث ينظر إلى إنتاج شركات النفط الصخري الأمريكية على أنه متأرجح وتختلف الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.

ولفت إلى أن الافتقار إلى استثمارات أو اكتشافات جديدة في مجال النفط والغاز خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى ترك أسواق النفط غير مستعدة بشكل كبير لمثل هذه الأزمات.

من ناحيته، يقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة لـ"الاقتصادية" إن العديد من دول تحالف أوبك + غير قادرة على زيادة الإنتاج باستثناء كل من السعودية والإمارات اللتين تتمتعان بقدرة إنتاجية أعلى وطاقة احتياطية واسعة، ولكنهما تحرصان على العمل الجماعي والتوافق داخل التحالف، مشيرا إلى أن هناك حقيقة محتملة تلوح في الأفق حيث يوجد أكثر من أربعة ملايين برميل نفط روسي عالقة على الأراضي الروسية والسوق غير قادرة على إيجاد بديل لها.

ورجح أن تتجه أسعار النفط، بعد فترة جني الأرباح الراهنة، إلى ارتفاعات غير مسبوقة، ولا سيما أنها ارتفعت إلى أعلى مستوى في 14 عاما في الأسبوع الذي أعقب اندلاع الحرب ثم تراجعت الأسعار وسجلت أسبوعين متتاليين من الخسارة بفعل التفاؤل بمحادثات السلام الروسية الأوكرانية.

وتشير أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية لـ"الاقتصادية" إلى أن التذبذبات السعرية متلاحقة بسبب تقديرات مختلفة لحجم الأخطار المحيطة بالسوق خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن تسجيل تقدم في هذه المفاوضات – بالأخذ في الاعتبار احتمالية أن تكون أوكرانيا دولة محايدة- سيكون له تأثير في انحسار المخاوف على إمدادات الطاقة خلال الأسبوع الجاري.

ولفتت إلى أن التجار أصبحوا مستعدين لمواجهة احتمالات الارتفاع المستمر للأسعار بسبب العلاوة السعرية الناجمة عن الحرب التي تم محوها خلال الأسبوعين الماضيين مشيرة إلى أن المحفز وراء أي تراجع في أسعار النفط الخام سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالتقدم في محادثات السلام.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في جلسة الجمعة لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحا.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2 في المائة، إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9 في المائة، في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7 في المائة، عند 104.70 دولار للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8 في المائة، في الجلسة السابقة.

وأنهى كلا العقدين القياسيين الأسبوع على انخفاض بنحو 4 في المائة، بعد أن تحركت الأسعار في التعاملات داخل نطاق 16 دولارا.

فقد وصلت الأسعار منذ ما يقرب من أسبوعين إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، ما شجع على موجات بيع لجني الأرباح منذ ذلك الحين.

من جانب آخر، ذكر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر الأمريكية أنه لم يتغير إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حتى مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 104 دولارات للبرميل.

ولفت التقرير إلى بقاء إجمالي عدد الحفارات عند 663 هذا الأسبوع - 252 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في عدد الحفارات النفطية بمقدار ثلاث حفارات إلى 524 حفارا في حين ارتفع عدد منصات الغاز بمقدار اثنين إلى 137 بينما ارتفع عدد الحفارات المتنوعة بمقدار واحد إلى اثنين.

وأضاف أنه في حين أن نشاط الحفر قد انتعش في الولايات المتحدة على مدى الأشهر القليلة الماضية فإن إنتاج الولايات المتحدة - نتيجة طبيعية لمنصات الحفر ولكن مع شهور من التأخير - لم يحدث.

ونوه التقرير إلى بقاء الإنتاج الأسبوعي للولايات المتحدة من النفط الخام على حاله للأسبوع السادس على التوالي عند 11.6 مليون برميل يوميا وذلك وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنتهي في 11 آذار (مارس) كما لم يتغير عدد الحفارات في حوض بيرميان هذا الأسبوع عند 316 حفارا.