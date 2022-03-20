سيتي أغنى أندية العالم .. العائدات 752.6 مليون دولار

تصدر نادي مانشستر سيتي حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي، قائمة ديلويت لأغنى أندية كرة القدم في العالم للمرة الأولى.

وأصبح المتصدر الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي رابع ناد على الإطلاق يتربع على قمة قائمة ديلويت، التي تنشر سنويا للإعلان عن أعلى أندية كرة القدم دخلا والأفضل أداء من حيث الإيرادات في العالم.

وبلغت عائدات مانشستر سيتي 571.1 مليون جنيه استرليني (752.6 مليون دولار) خلال موسم 2020 / 2021، ما جعل النادي السماوي يرتقي من المركز السادس في الترتيب إلى الصدارة خلال العام الحالي.

وجاء ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني حاليا، في المركز الثاني بالقائمة، حيث بلغت إيراداته 640.7 مليون يورو (708.8 مليون دولار)، فيما حل بايرن ميونخ الألماني ثالثا بـ611.4 مليون يورو، حيث كانا الناديين الوحيدين اللذين حققا إيرادات أعلى من 600 مليون يورو خلال العامين الماليين 2019 / 2020 و2020 / 2021.

في المقابل، تراجع برشلونة الإسباني إلى المركز الرابع، بعدما حقق إيرادات بقيمة 582.1 مليون يورو، واحتل مانشستر يونايتد الإنجليزي المركز الخامس بـ558 مليون يورو، حيث كان هذا هو أدنى مركز يوجد فيه على الإطلاق.

واحتلت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي (556.2 مليون يورو)، ليفربول الإنجليزي (550.4 مليون يورو)، تشيلسي الإنجليزي (493.1 مليون يورو)، يوفنتوس الإيطالي (433.4 مليون يورو)، توتنهام هوتسبير الإنجليزي (406.2 مليون يورو) المراكز من السادس إلى العاشر في جدول الترتيب.

وفرضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هيمنتها على مراكز المقدمة، بوجود 11 فريقا من أنديتها في المراكز الـ20 الأولى، حيث كان من بينها نادي وولفرهامبتون، الذي وجد في هذا التصنيف المرتفع للمرة الأولى.

وتراجعت عائدات المباريات في جميع بطولات الدوري إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 111 مليون يورو، أي 1 في المائة من إجمالي إيرادات الأندية، بسبب تأثير اللعب خلف الأبواب المغلقة خلال ذروة جائحة فيروس كورونا في قارة أوروبا.

أما عائدات البث، فقد ارتفعت بمقدار 1.4 مليار يورو خلال عامي 2019 و2020، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى تأجيل توزيع الأموال بعد تعليق المسابقات المحلية ثم استكمالها في وقت لاحق من العام.