"المراعي" تدعو مساهميها للتصويت على شراء 10 مليون من أسهم الشركة وتخصيصها للموظفين 

دعت شركة المراعي مساهميها إلى التصويت على شراء الشركة 10 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وذلك خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المقرر عقده في 12 أبريل.

وتنص المادة التي سيصوت عليها المساهمون على أن يكون تمويل شراء الأسهم من موارد الشركة الذاتية، عبر مجلس الإدارة الذي يحق له إتمام العملية على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال فترة أقصاها سنة كاملة.

كما سيتم التصويت على تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وستصوت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2021 بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ قدره 1,000 مليون ريال (أي ما يعادل 10.0% من رأس المال، وعلى أساس 1,000 مليون سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقًا. إضافة إلى التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.