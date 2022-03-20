"تاسي" يصعد بأكثر من 100 نقطة بدعم ارتفاع سهم أرامكو

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 0.8 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 12870 نقطة. ويأتي صعود السوق بدعم من ارتفاع سهم أرامكو السعودية قرب 4 المائة، ليتداول السهم عند 43.4 ريال.

أعلنت أرامكو السعودية تحقيق صافي ربح بلغ 412.4 مليار ريال خلال العام الماضي 2021. وتعد الأرباح السنوية هي الأعلى في ثلاث سنوات وهي الأعلى منذ إدراج الشركة بالسوق السعودي.

وفي الربع الرابع من 2021، حققت الشركة صافي ربح عند 121.4 مليار ريال، مقارنة مع 52.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من عام 2020، وبنمو تجاوز 131 في المائة.

أما المقارنة مع الربع السابق فقد نمت الأرباح بواقع 6.4 في المائة لتواصل الأرباح النمو وللفصل السادس على التوالي.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 131 شركة بينما تراجعت أسهم 66 شركة في حين لازالت أسهم 14 شركة على أستقرار.