مديونية «أرامكو» تواصل تراجعها للربع الرابع على التوالي .. بلغت 14.2% بنهاية 2021

واصلت نسبة المديونية في شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط وغاز في العالم، تراجعها وللربع الرابع على التوالي مستفيدة من ارتفاع النقد لديها، مدفوعا بارتفاع التدفقات النقدية التغيلية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى المتحصلات النقدية الخاصة بصفقة خطوط أنابيب النفط.



وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" بلغت نسبة مديونية الشركة في الربع الرابع من العام 2021 عند 14.2 في المائة، مقارنة بنحو 24 في المائة للفترة المماثلة من عام 2020.

ونسبة المديونية، هي نسبة إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله، أو إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله مضافا إليه إجمالي حقوق الملكية.