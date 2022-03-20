ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لـ" أرامكو" في عام 2021 إلى 119.6 مليار ريال.. وتوقعات عام 2022 مابين 150 - 187.5 مليار

أكدت أرامكو أن حجم النفقات الرأسمالية للعام الماضي 2021 بلغ 119.6 مليار ريال مقارنة مع 101 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي وبزيادة بلغت 18.4 في المائة تقريبا.

فيما كانت الشركة قد أشارت إلى أن النفقات الرأسمالية لعام الجاري 2022 تقدر مابين 150 - 187.5 مليار ريال في ضوء المزيد من النمو المنتوقع حتى منتصف العقد الحالي تقريبا، وذلك ينسجم مع إيمان الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة لتلبية الطلب المتنامي.

أما الربع الرابع من عام 2021 فقد بلغت النفقات الرأسمالية 32.2 مليار ريال وبزيادة بلغت 24 في المائة تقريبا، وتعد هي الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2019.