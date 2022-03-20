412.4 مليار ريال أرباح "أرامكو" في 2021 .. الأعلى في 3 سنوات

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 412.4 مليار ريال خلال العام الماضي 2021.

وتعد الأرباح السنوية هي الأعلى في ثلاث سنوات أي منذ عام 2018، وهي الأعلى منذ إدراج الشركة بالسوق السعودي.

وارتفع صافي الدخل للعام 2021 بنحو 124 في المائة، ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكريروالكيميائيات.

وفي الربع الرابع من 2021، حققت الشركة صافي ربح عند 121.4 مليار ريال، مقارنة مع 52.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من عام 2020، وبنمو تجاوز 131 في المائة.

أما المقارنة مع الربع السابق فقد نمت الأرباح بواقع 6.4 في المائة لتواصل الأرباح النمو وللفصل السادس على التوالي.