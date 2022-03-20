الأضخم في العالم.. توزيعات "أرامكو" تفوق أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة بـ89% وتعادل 3 أضعاف "مايكروسوفت"

تجاوزت التوزيعات النقدية لعملاق النفط العالمي ،أرامكو السعودية، كافة الشركات المدرجة في العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي، لتكون أضخم توزيعات نقدية لأي شركة مدرجة في العالم.

وبلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الرابع من عام 2021 نحو 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار)، متفوقة على أكبر شركات العالم توزيعا للأرباح "مايكروسوفت" بنسبة 303 في المائة، أي أن توزيعاتها أكثر من ثلاثة أضعاف توزيعات "مايكروسوفت" البالغة نحو 4.7 مليار دولار.

لم تكتفي "أرامكو" بذلك بل أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 10 أسهم عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاه لديها.

كما تفوقت توزيعات "أرامكو" بنسبة 89 في المائة على توزيعات أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلفها مجتمعة، والبالغ توزيعاتهم معا لنفس الفترة 9.9 مليار دولار.

وشركات النفط الخمس هي اكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، و بي بي "بريطانيا".

وجاءت توزيعات أرباح الشركات الخمس كما يلي: 3.7 مليار دولار لشركة اكسون موبيل، و2.7 مليار دولار لشركة شيفرون، و1.4 مليار دولار لشركة توتال، و1.9 مليار دولار لشركة شل، و185 مليون دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية الأرباح الموزعة لأقرب منافسيها (شركة اكسون موبيل) خلال الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 403 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 10000 في المائة عند مقارنتها مع توزيعات أرباح شركة بي بي.

وتستمر "أرامكو السعودية" في الوفاء بالتزامها الذي قطعته على نفسها قبل طرحها للاكتتاب بتوزيع 281 مليار ريال "75 مليار دولار" سنويا على مساهميها حتى 2024.

وكانت الشركة قد ذكرت أنه في حال تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار خلال الأعوام 2020 - 2024، فإن الانخفاض في التوزيعات لن يشمل الملاك من غير الحكومة، حيث سيحصلون بالكامل على حصتهم من الـ75 مليار دولار، التي تعادل حصتهم من أسهم الشركة.

يعني ذلك أن ملاك أسهم الشركة من غير الحكومة سيضمنون توزيعاتهم، في حين ستقل التوزيعات المخصصة للحكومة إذا تم إقرار توزيعات تقل عن 75 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية