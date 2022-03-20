كيف تفوقت أرباح "أرامكو" على أكبر شركات طاقة في العالم مجتمعة ؟

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على نظرائها أكبر خمس شركات نفط خلفها في العالم خلال عام 2021، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، الأرباح الصافية للشركات الخمس مجتمعة بنسبة 34 في المائة.

وشركات النفط الخمس هي اكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 110 مليار دولار، مقارنة بأرباح الشركات الأربع مجتمعة، البالغة 82.4 مليار دولار.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس بين 23 مليار دولار لشركة اكسون موبيل، و15.6 مليار دولار لشركة شيفرون، و16 مليار دولار لشركة توتال، و20.1 مليار دولار لشركة شل، و7.6 مليار دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها (شركة اكسون موبيل) خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 381 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 1366 في المائة عند مقارنتها مع أرباح شركة بي بي.

واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات نتيجة عودة الطلب الناتج تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير عام 2020 في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.

وحدة التقارير الاقتصادية