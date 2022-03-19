الصين: العقوبات على روسيا مشينة وتضر بالاقتصاد العالمي

قال مسؤول كبير بالحكومة الصينية اليوم السبت إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا اصبحت "مشينه" بشكل متزايد.

كما أيد نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ موقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلا إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.

وأضاف لي في منتدى أمني في بكين "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيرا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "بدون سبب".

وتابع قائلا "أثبت التاريخ مرارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي ... وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".