مخاوف تعطل الإمدادات عززت ارتفاع أسعار النفط بأكبر قدر خلال 16 شهرا

أكد تقرير نفطي أن استمرار التقلبات الشديدة والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة والمؤثرة بقوة على الأسواق العالمية، دفعت أسعار النفط لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، وذلك لأول مرة منذ كانون الثاني (ديسمبر) الماضي.

وحذر التقرير الذي أصدرته "ريج زون" المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة أمس، من تفاقم التقلبات وسط مخاوف بشأن الإمدادات، وفي ظل الأخبار المتضاربة في محادثات السلام، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكبر قدر خلال 16 شهرا، مشيرا إلى تأكيد وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط في "حالة طوارئ" ويمكن أن تزداد سوءا بعد أيام من إعلانها في تقريرها الشهري أن الخسارة المحتملة لصادرات النفط الروسية لا يمكن التقليل من شأنها.

وتعاني الأسواق توترات حادة منذ نشوب الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث بلغ الخام منذ ما يقرب من أسبوعين أعلى مستوياته في 14 عاما، وسجلت الأسعار ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بينما أغلقت تعاملات الأسبوع على ارتفاع، حيث تراجع كل من خام برنت والخام الأمريكي بنحو 4 في المائة. وأعقب ذلك تراجعات واسعة بسبب موجات البيع لجني الأرباح، خاصة مع بدء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين.

ونقل التقرير عن محللين دوليين أن هناك ما لا يقل عن 20 دولارا من العلاوات الجيوسياسية المسعرة حاليا، مشيرا إلى أن التفشي المتجدد للجائحة في الصين أدى إلى زيادة القلق على الطلب، حيث فرضت البلاد بعضا من أشد القيود المتعلقة بالفيروسات منذ أوائل 2020.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى جانب السلع الأخرى، التي تصدرها روسيا أدى إلى تأجيج مخاوف التضخم، حيث تحاول الحكومات تشجيع النمو بعد الوباء، منوها إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع لمعالجة أسرع مكاسب للأسعار في أربعة عقود.

وأوضح التقرير أنه يجري التعامل مع الخام الروسي بحذر شديد من قبل المشترين القلقين من تعرضهم للعقوبات، موضحا أنه منذ الأزمة في أوكرانيا قالت أغلب شركات تكرير النفط في جميع أنحاء أوروبا، إنها ستقلص مشترياتها من موسكو.

ومن جانبه، ذكر تقرير "أويل برايس" الدولي أن مستويات إنتاج النفط الخام في مجموعة "أوبك +" ما زال أقل من الهدف المحدد في الاتفاقية، حيث بلغ عجز الإنتاج في شباط (فبراير) الماضي أكثر من مليون برميل يوميا دون الحصة الجماعية، وقفز معدل الامتثال إلى 136 في المائة.

وأوضح التقرير أن معدل الامتثال الإجمالي لدى منتجي "أوبك +" في كانون الثاني (يناير) الماضي بلغ 129 في المائة، ما يشير أيضا إلى أن أعضاء الاتفاقية لم يتمكنوا من ضخ حصصهم الجماعية، بينما ارتفع معدل الامتثال بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة حيث بلغ معدل الامتثال 117 في المائة في نوفمبر الماضي.

وأشار إلى أن نقص الاستثمار وصعوبات الإنتاج لدى بعض أعضاء المجموعة جعل "أوبك +" تضيف بالفعل كميات أقل إلى السوق كل شهر، مسلطا الضوء على كفاح أعضاء "أوبك" في إفريقيا - ومعظمهم من كبار المنتجين مثل أنجولا ونيجيريا - لزيادة إنتاجهم بسبب نقص الاستثمار، لافتا إلى أن المنتجين الآخرين لن يقوموا بزيادة الإنتاج أكثر من اللازم أيضا.

ولفت التقرير إلى موافقة تحالف "أوبك +" في 2 آذار (مارس) الجاري على الالتزام بزيادة محدودة مجدولة للإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا لشهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يرى التحالف عدم وجود نقص في الإمدادات النفطية، بينما طالبت وكالة الطاقة الدولية المنتجين الذين يمتلكون طاقة فائضة كبيرة بسرعة الاستفادة من احتياطياتهم.

ونوه إلى عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار بعد تدهور المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث تنتشر حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بينما تقترح وكالة الطاقة الدولية أنه سيتعين على المستهلكين معرفة كيفية تقليل الطلب لمواجهة حالة من النقص في العرض تلوح في الأفق.

وأشار إلى تصاعد وتيرة التدخل في أوكرانيا بسرعة، وهو ما ينعكس بسرعة على مسار الطاقة العالمية مع تصاعد الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية على روسيا مع تلاشي الآمال في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى نوع من الاتفاق خلال المجموعة الأخيرة من المحادثات هذا الأسبوع، ما أدى إلى عودة أسعار النفط إلى ما فوق عتبة 100 دولار للبرميل. ونبه التقرير إلى تأكيد وكالة الطاقة الدولية أن أزمة الطاقة الحالية قد تتفاقم في الأسابيع المقبلة، ما يشير إلى أن المستهلكين سيتعين عليهم تحمل وطأة أزمة إمدادات تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا إذا لم تنه روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا.

ونوه التقرير إلى تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن روسيا قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الإنتاج بسبب العقوبات الغربية المشددة، حيث يأتي 1.5 مليون برميل يوميا من تقلص فرص تسويق النفط الخام ومليون برميل أخرى من تراجع صادرات المنتجات، مشيرا إلى موافقة البيت الأبيض على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث سمحت إدارة الرئيس جو بايدن بصادرات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، ما سهل تدفقات خارجية تصل إلى 0.7 مليار قدم مكعبة يوميا إلى البلدان، التي ليس للولايات المتحدة معها اتفاقية تجارة حرة، حيث يشهد النفط والغاز الأمريكيان طلبا أوروبيا قويا.

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، أغلقت أسعار النفط على ارتفاع في جلسة الجمعة، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحا. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على زيادة 1.29 دولار بما يعادل 1.2 في المائة إلى 107.93 دولار للبرميل بعد يوم من صعودها نحو 9 في المائة في أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 1.72 دولار أو 1.7 في المائة عند 104.70 دولار للبرميل، وهو ما يضاف إلى قفزة بلغت 8 في المائة في الجلسة السابقة.

وأنهى كلا العقدين القياسيين الأسبوع على انخفاض بنحو 4 في المائة بعد أن تحركت الأسعار في التعاملات داخل نطاق 16 دولارا. فقد وصلت الأسعار منذ ما يقرب من أسبوعين إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، ما شجع على موجات بيع لجني الأرباح منذ ذلك الحين.

وبعد يوم رابع من المحادثات مع أوكرانيا، قالت روسيا إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، وظهرت بعض بوادر التقدم في وقت سابق من الأسبوع.

ومن جانب آخر، ذكر تقرير شركة "بيكر هيوز" الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر الأمريكية أنه لم يتغير إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حتى مع تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 104 دولارات للبرميل.

ولفت التقرير إلى بقاء إجمالي عدد الحفارات عند 663 هذا الأسبوع - 252 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021.

وأشار التقرير إلى تسجيل انخفاض في عدد الحفارات النفطية بمقدار ثلاثة حفارات إلى 524 حفارا في حين ارتفع عدد منصات الغاز بمقدار 2 إلى 137 بينما ارتفع عدد الحفارات المتنوعة بمقدار 1 إلى 2.

وأضاف التقرير أنه في حين أن نشاط الحفر قد انتعش في الولايات المتحدة على مدى الأشهر القليلة الماضية، فإن إنتاج الولايات المتحدة - نتيجة طبيعية لمنصات الحفر ولكن مع شهور من التأخير - لم يحدث.

ونوه التقرير إلى بقاء الإنتاج الأسبوعي للولايات المتحدة من النفط الخام على حاله للأسبوع السادس على التوالي عند 11.6 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنتهي في 11 آذار (مارس)، كما لم يتغير عدد الحفارات في حوض بيرميان هذا الأسبوع عند 316.