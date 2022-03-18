«نيسان» تقاضي مساعد غصن وتطالبه بمبلغ 11.8 مليون دولار

رفعت شركة نيسان اليابانية المصنعة للسيارات دعوى قضائية ضد جريج كيلي، المساعد السابق لرجل الأعمال كارلوس غصن، الذي كان على رأس الشركة، مطالبة بتعويض بقيمة 11.8 مليون دولار عن الأضرار، التي لحقت بالشركة، حسبما أفادت تقارير أمس.وبحسب "الفرنسية"، أدين الأمريكي جريج كيلي "65 عاما" بسوء السلوك المالي هذا الشهر في طوكيو، لكن فقط عن أعماله في عام 2017 المالي. وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وبرئ عن الأعوام الستة السابقة. وكان المدعون قد أرادوا فرض عقوبة سجن لمدة عامين على كيلي، متهمين إياه بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على عدم التصريح عن كامل دخله وعدم تصريحه عن 9.1 مليون ين "76.4 مليون دولار" بين عامي 2010 و2018.ورفعت "نيسان" دعوى قضائية تطالب بتعويض من 1.4 مليار ين في محكمة يوكوهاما، حيث يقع مقر الشركة، حسبما قالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء. وأفاد موقع "نيكي بيزنيس ديلي" بأن الدعوى رفعت في 19 كانون الثاني (يناير).يأتي ذلك بعد أيام من قول المدعين إنهم سيطعنون في حكم المحكمة الذي استأنفه محامو كيلي أيضا. وكانت "نيسان" قد اعترفت بأنها مذنبة في قضية منفصلة وحكمت عليها محكمة طوكيو بدفع غرامة بقيمة 200 مليون ين.أوقف كيلي في الوقت نفسه، الذي اعتقل فيه غصن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، لكن أفرج عن غصن بكفالة وهرب إلى لبنان في العام التالي، تاركا كيلي وحده في مواجهة التهم في اليابان.