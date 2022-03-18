الصين تتخلى عن استراتيجية «صفر كوفيد» .. كلفة باهظة تقوض النمو الاقتصادي

خففت مدينة شنجن، التي تعد مركزا للتكنولوجيا في جنوب الصين تدابير الإغلاق جزئيا، بعدما شدد الرئيس شي جينبينج على الحاجة إلى "تقليص تأثير" وباء كوفيد على اقتصاد البلاد.وبحسب "الفرنسية"، استؤنف العمل في المدينة، التي تعد 17.5 مليون نسمة، وحيث فرض إغلاق كامل منذ الأحد، فيما أعيد تشغيل المصانع ووسائل النقل العام في أربع مناطق ومنطقة اقتصادية خاصة، وفق ما أكدت حكومة شنجن في وقت متأخر الخميس.وأضافت أن هذه المناطق "حققت صفر كوفيد الديناميكية في المجتمع".وسجلت الصين 4365 إصابة جديدة في أنحاء البلاد أمس، بحسب بيانات لجنة الصحة الوطنية، في وقت تحاول السيطرة على تفشي المتحور أوميكرون، في إطار موجة وبائية تعد الأسوأ منذ مطلع 2020.وما زال ملايين السكان خاضعين لتدابير إغلاق في أنحاء البلاد، فرضت على قسم كبير منهم قيود محلية تهدف للسيطرة على بؤر الإصابات فور ظهورها دون الحاجة إلى إغلاق مدن بأكملها.كما شجع المسؤولون على استخدام الفحوص السريعة، التي باتت متاحة للعامة لأول مرة الأسبوع الماضي، داعين السكان لتولي مسؤولية صحتهم بأنفسهم.وتمسكت الصين باستراتيجية "صفر إصابات كوفيد الديناميكية" منذ بدأ الوباء، عبر فرض تدابير إغلاق محددة الأهداف وفحوص واسعة النطاق وقيود على السفر، وهو نهج تركها معزولة بشكل متزايد في عالم يحاول التأقلم مع الوباء.لكن تكرار إجراءات الإغلاق، التي تؤثر في ميناء رئيس ومدن صناعية قوض النمو الاقتصادي في البلاد، ما دفع بكين للإعلان عن هدف لنمو إجمالي ناتجها الداخلي هو الأضعف منذ عقود بلغ 5.5 في المائة.وجاء في مذكرة من مركز قيادة الاستجابة للفيروس في المدينة أن الإجراءات الجديدة، التي فرضت في شنجن هدفها الموازنة بين "الوقاية ومكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والمجتمعية".وتوفر شنجن سلاسل الإمداد لكبرى الشركات، التي تصنع منتجات من هواتف "آيفون" إلى الغسالات، فيما لدى أكبر شركات التكنولوجيا الصينية مقار في أنحاء المدينة.أغلقت مصانع شركة "فوكسكون" لتصنيع هواتف "آيفون" بشكل مؤقت في وقت سابق هذا الأسبوع نتيجة تدابير الإغلاق، التي أدت إلى عمليات بيع واسعة للأسهم الصينية المرتبطة بقطاع التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج.وكان ميناء يانتيان، الذي فاقم إغلاقه لمدة ثلاثة أسابيع خلال الصيف جراء تفشي الوباء التأخر في الشحن البحري العالمي، من المناطق، التي تم فيها تخفيف الإجراءات.وجاءت الإجراءات بعدما أشار شي إلى الكلفة الاقتصادية الباهظة لاستراتيجية "صفر كوفيد" أثناء اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم الصيني الخميس، الذي تعهد خلاله "التمسك" بالنهج، مشيرا إلى أن "الثبات يعد نصرا".وعبر الحدود، تسجل هونج كونج معدلات وفيات هي الأعلى في العالم جراء أوميكرون، خصوصا في أوساط سكانها المسنين غير الملقحين.وكشف مسؤولون في قطاع الصحة الجمعة أن 50.7 في المائة فقط من سكان الصين البالغة أعمارهم فوق 80 عاما تلقوا جرعتي لقاح، بينما تلقى أقل من 20 في المائة جرعة ثالثة معززة.وقال نائب مدير لجنة الصحة الوطنية وانج هيشينع للصحافيين إن "الوباء في هونج كونج علمنا درسا جوهريا".وأضاف "إنه.. مثال على أنه إذا كان معدل التطعيم في أوساط المسنين منخفضا، فسيكون معدل الوفاة جراء شدة الإصابات مرتفعا".ولم تعلن الصين بعد أي وفيات جراء الموجة الوبائية الأخيرة، إذ سجلت أقل من عشر إصابات شديدة رغم ازدياد الحالات. وأصر وانج على أن ارتفاع عدد الإصابات الناجمة عن المتحور أوميكرون "مستورد من الخارج" وحمل "العقلية المتراخية" للمسؤولين المسؤولية عن عدم تمكن بعض المناطق من احتواء الفيروس بشكل فاعل.وأقيل مسؤولون في المناطق، حيث رصدت إصابات، في مؤشر على الضرورات السياسية المرتبطة بالسيطرة على الفيروس في البلد الأكثر كثافة سكانية في العالم.إلى ذلك، تعهدت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بتعزيز دعم السياسات لزيادة النمو المستقر للاقتصاد الصناعي حيث لا تزال التحديات وسط تزايد حالة عدم اليقين.وقالت الوزارة في بيان صدر بعد اجتماع، إنها كمنظم ستعمل على تعزيز تنفيذ السياسات والتدابير المعمول بها بالفعل مثل التخفيضات الضريبية وخفض الرسوم، كما ستعمل بنشاط على نشر مزيد من السياسات، التي تؤدي إلى استقرار النمو، وحثت على توخي الحذر عند إدخال سياسات الانكماش لضمان عمل الاقتصاد الصناعي في نطاق معقول.وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قال البيان إن مزيدا من الإجراءات سيدعم الشركات المصنعة الخاصة، وتمكن الشركات الأجنبية من زيادة استثمارات التصنيع الراقي.وعرضت الوزارة بالتفصيل الجهود المبذولة لتوسيع الاستثمار الفعال في الصناعة التحويلية، وتطوير الاستخدام لأنواع جديدة من البنية التحتية وتعزيز الاستهلاك الأخضر والرقمي.وسيعمل المنظم على تعزيز التنسيق والتعاون بين السياسات الصناعية والمالية وتشجيع مزيد من المؤسسات المؤهلة على طرح أسهمها للاكتتاب العام. وأظهرت بيانات رسمية الثلاثاء الماضي أن الإنتاج الصناعي الصيني توسع في الشهرين الأولين من العام، حيث سجل قطاع التصنيع عالي التقنية أداء ممتازا.وارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم 7.5 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير.من جهة أخرى، قال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن التجارة الثنائية بين الصين والاتحاد الأوروبي شهدت نموا سريعا في الفترة من يناير إلى فبراير هذا العام، ما يدل على الحيوية والمرونة في تعاونهما التجاري.وتابع أن التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي قفزت 14.8 في المائة على أساس سنوي إلى 137.16 مليار دولار في الشهرين الأولين من هذا العام، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة. وصرح قاو في مؤتمر صحافي دوري بأن الصين والاتحاد الأوروبي، باعتبارهما شريكين تجاريين مهمين لبعضهما بعضا، يتمتعان بدرجة عالية من التكامل الاقتصادي ومجالات واسعة من التعاون وإمكانات كبيرة للتنمية.وأضاف قاو أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لزيادة تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار وحماية التشغيل المستقر والسلس لسلاسل الصناعة والتوريد.