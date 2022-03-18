"سوفت بنك" تقود مكاسب الأسهم اليابانية .. أكبر ارتفاع أسبوعي للسوق في عامين

أنهى مؤشر نيكاي وهو المؤشر الرئيس لسوق الأسهم اليابانية، تعاملات أمس على ارتفاع، كما سجل أكبر مكسب أسبوعي في نحو عامين، مقتفيا أثر مكاسب بورصة "وول ستريت"، في ظل الحذر إزاء موجة صعود للأسواق المحلية على مدى خمسة أيام.وأغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في "وول ستريت" على ارتفاع بأكثر من 1 في المائة البارحة الأولى مع دراسة المستثمرين للمسار، الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتراجع المخاوف بشأن احتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها بعد حصول دائنين لها على مدفوعات.وزاد "نيكاي" أمس 0.65 في المائة ليغلق عند 26827.43 نقطة، وبلغت مكاسبه خلال الأسبوع 6.62 في المائة، هي الأكبر منذ أيار (مايو) 2020.وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 في المائة إلى 1909.27، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 6.1 في المائة، هي الأكبر أيضا منذ أوائل نيسان (أبريل) 2020.وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى تاشيبانا سكيوريتيز "ارتفعت السوق بشكل حاد لأن المستثمرين الذين كانوا قد باعوا الأسهم على المكشوف اشتروها مرة أخرى. لكنهم أحجموا عن الدخول في مراهنات نشطة قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة".كان "نيكاي" قد قفز أكثر من 3 في المائة أمس الأول ليسجل أعلى مستوى إغلاق في أكثر من أسبوعين.وقال كامادا "التزم المشترون والبائعون على حد سواء الحذر خلال تعاملات الجمعة".وقادت مجموعة سوفت بنك مكاسب المؤشر نيكي بعدما ارتفعت 3.68 في المائة، ثم شركة صناعة معدات الرقائق طوكيو إلكترون التي زاد سهمها 0.85 في المائة وفاست ريتيلنج المالكة لمتاجر أونيكلو للملابس، التي ارتفع سهمها 0.5 في المائة.كما ارتفع سهم توشيبا 1.15 في المائة بعدما قال مدير مستقل إنه سيؤيد اقتراحا لأحد المساهمين في اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل قد يمهد الطريق أمام استحواذ محتمل على المجموعة.ونزل سهم تويوتا موتور 0.79 في المائة بعدما قالت إنها ستخفض الإنتاج العالمي المستهدف في نيسان (أبريل) بواقع 150 ألف سيارة إلى 750 ألفا، بسبب نقص أشباه الموصلات وتأثير جائحة كوفيد - 19.ودفع انخفاض سهم تويوتا مؤشر قطاع السيارات للهبوط 0.88 في المائة، ليكون الأسوأ أداء بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية الـ33.إلى ذلك، تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت أمس، بعد صعود استمر ثلاثة أيام، في نهاية أسبوع لم يشهد إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا وأول رفع للفائدة الأمريكية منذ 2018.وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 14.04 نقطة أو 0.04 في المائة ليفتح عند 34466.72 نقطة.وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.33 نقطة أو 0.10 في المائة إلى 4407.34 نقطة.ونزل مؤشر ناسداك المجمع 50.15 نقطة أو 0.37 في المائة إلى 13564.63 نقطة عند الفتح.وفي أوروبا، صعدت الأسهم الأوروبية لتعزز مكاسبها القوية، التي سجلتها خلال الأسبوع، مع تركيز المستثمرين على محادثات السلام الروسية - الأوكرانية، التي لم تحقق أي تقدم حتى الآن على ما يبدو.وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة خلال التعاملات أمس ليحقق أفضل أداء أسبوعي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.وكانت مكاسب أسهم شركات التجزئة الأكبر، حيث ارتفعت 1 في المائة، بينما زادت أسهم شركات النفط 0.5 في المائة مع تجاوز أسعار النفط 107 دولارات للبرميل.وزاد سهم فودافون البريطانية 1.3 في المائة بعدما ذكرت "رويترز" أن صناديق عالمية للبنية التحتية فاتحت شركة الاتصالات العملاقة لاستثمار 16 مليار دولار في وحدتها فانتاج تاورز.وارتفع سهم فونوفيا العقارية الألمانية 1.1 في المائة بعدما قالت إنها في سبيلها لتحقيق "نمو قوي" بعد عام قياسي وبعد الاستحواذ على منافستها الأصغر دويتشه وونين.وارتفعت أسهم شركة تيد بيكر البريطانية للأزياء بعد أن أعلنت شركة سيكامور بارتنرز مانجمنت للأسهم الخاصة أنها تدرس التقدم بعرض للاستحواذ عليها.وذكرت شركة سيكامور رابتنرز مانجمنت، أمس، أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية، وليس من المؤكد أنها ستتقدم بعرض للاستحواذ على تيد بيكر، التي فقدت أكثر من 90 في المائة من قيمتها خلال الأعوام الأربعة الماضية.وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن أسهم تيد بيكر ارتفعت 20 في المائة في بداية التعاملات أمس، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 218 مليون جنيه استرليني (287 مليون دولار).وتسعى راشيل أوزبورن، الرئيس التنفيذي في تيد بيكر، إلى إنعاش الشركة عن طريق الحد من الديون وتخفيض الأسعار وتعزيز المبيعات عبر الإنترنت وتنشيط العلامة التجارية مرة أخرى.وكان راي كيلفين مؤسس الشركة ترك منصبه في 2019 بعد اتهامه بارتكاب سلوكيات غير مناسبة في مكان العمل، وهي الاتهامات التي نفى كيلفين صحتها.وأعلنت تيد بيكر الشهر الماضي تحقيق زيادة 35 في المائة في عائداتها خلال الربع المالي الأخير.يذكر أن "سيكامور بارتنرز" تركز نشاطها على شركات السلع الاستهلاكية وتجارة التجزئة ويقع مقرها في مدينة نيويورك الأمريكية، ويبلغ رأسمالها نحو عشرة مليارات دولار.إلى ذلك، تعرض شركة كهرباء فرنسا "أيه دي إف" حقوق اكتتاب مخفضة بقيمة أكثر من 3.1 مليار يورو "3.4 مليار دولار"، وهو إجراء مؤقت، فيما تستعد الدولة لإصلاح عملاق الطاقة النووية المتداعي، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وهناك إصلاحات أوسع للمنشأة المثقلة بالديون يخطط لها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قال الخميس إنه سيتم تأميم بعض أصول الشركة.وتحتاج الشركة، التي تمتلك فرنسا فيها حصة 84 في المائة، إلى تعزيز مواردها المالية المنهارة، حيث يتسبب مزيج من عمليات إغلاق المفاعلات والسياسات الحكومية لوضع حد لأسعار الطاقة، في تراجع أرباحها العام الجاري.وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على تراجع 1.63 في المائة، أي ما يعادل 716 نقطة، وأقفل عند مستوى 43091 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 92021.159 سهما، وتم التداول على أسهم 339 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 78 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 252 شركة، واستقرت قيمة أسهم تسع شركة.خليجيا، تراجعت أسواق الأسهم الإماراتية أمس تحت ضغط من الشركات الصناعية والمصرفية، إذ سجل مؤشر دبي الرئيس خسائر للجلسة الثانية على التوالي.وسارت الأسهم الإماراتية على خطى أسواق الأسهم العالمية، التي تراجعت أمس بعد عدة أيام من المكاسب الكبيرة، إذ أبقت التوترات الجيوسياسية الناشئة عن الصراع في أوكرانيا المستثمرين في حالة حذر.وفي دبي، هبط المؤشر الرئيس 1.7 في المائة إلى 3350 نقطة منهيا ثاني جلسة على التوالي من الخسائر، وكانت الأسهم المالية والصناعية من بين أكبر الخاسرين.وتراجع سهم العربية للطيران 6.5 في المائة، مسجلا أكبر تراجع على المؤشر، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها تخطط لمواصلة تسيير الرحلات الجوية الروسية طالما كانت قانونية.وانخفض سهما بنك الإمارات دبي الوطني وشركة شعاع كابيتال بأكثر من 5 في المائة لكل منهما.وتراجع سهم "إعمار العقارية القيادي" 2.8 في المائة. ووافق مجلس إدارة الشركة في وقت سابق من أمس على خطة لزيادة حصتها في "إعمار للتطوير".وأغلق مؤشر أبو ظبي مستقرا أمس محققا مكاسب أسبوعية 0.6 في المائة إلى 9606 نقاط.وصعد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" 1.3 في المائة بعد إعلان الشركة الاستحواذ على حصة مسيطرة في "ستارزبلاي" العربية. وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9 في المائة.