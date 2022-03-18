رغم الارتفاعات .. مستويات الأسهم السعودية لا تزال عرضة للضغوط البيعية والتراجع

عادت الأسهم السعودية للارتفاع مستعيدة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006 لتغلق عند 12769 نقطة بمكاسب 85 نقطة بنسبة 0.67 في المائة.بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع ست نقاط بـ0.33 في المائة.الأداء متوافق مع التوقعات، حيث أشير في التحليل السابق إلى استمرار البيوع حتى مستويات 12440 نقطة، في وقت سجلت فيه السوق أدنى إغلاق عند 12407 ليوم واحد بعدها ارتفع المؤشر ليعوض الخسائر كافة.ورغم الارتفاع إلا أن السوق لا تظهر أداء يشجع على زيادة التفاؤل تجاه مسارها خلال الفترة المقبلة، حيث إن الزيادة جاءت في عدد أقل من القطاعات، حيث تعرضت لضغوط بيعية في جلسة مزاد الخميس بنحو ستة مليارات ريال أفقدت المؤشر 59 نقطة.من المهم تداول السوق والثبات أعلى من 12860 نقطة لمواجهة الضغوط البيعية، وإبقاء فرص استمرار السوق للارتفاع، حيث عند المستويات الحالية لا تزال عرضة للضغوط البيعية وعودتها للتراجع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام الأسبوع عند 12684 نقطة، حيث تداول بين الارتفاع والانخفاض، إذ كانت أدنى نقطة عند 12390 نقطة فاقدا 2.3 في المائة، بينما الأعلى عند 12831 نقطة رابحا 1.2 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 12769 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 0.67 في المائة.وتراجعت قيم التداول 8 في المائة بنحو 4.7 مليار ريال لتصل إلى 51 مليار ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 7 في المائة بنحو 86 مليون سهم لتصل إلى 1.1 مليار سهم، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 229 ألف صفقة لتصل إلى 1.9 مليون صفقة.أداء القطاعاتتراجع 11 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "المرافق العامة" 9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" 4.3 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 2.8 في المائة.وتصدر المرتفعة "الاتصالات" 3.3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" 1.9 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 25 في المائة بنحو 13 مليار ريال، يليه "المصارف" 22 في المائة بقيمة 11.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 9 في المائة بقيمة 4.8 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر المرتفعة "اتحاد اتصالات" بـ18 في المائة، ليغلق عند 43.05 ريال، يليه "بوبا العربية" 11 في المائة، ليغلق عند 182 ريالا، وحل ثالثا "مبكو" 9 في المائة، ليغلق عند 53.90 ريال.وتصدر المتراجعة "دور" 13 في المائة، ليغلق عند 30.55 ريال، يليه "كهرباء السعودية" 13 في المائة، ليغلق عند 26 ريالا، وحل ثالثا "الوطنية للتعليم" 9 في المائة، ليغلق عند 51.50 ريال.وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 3.9 مليار ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 3.8 مليار ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 3.6 مليار ريال.وحدة التقارير الاقتصادية