ارتفاع أسهم البنوك 2 % وسط تداولات مكثفة .. مكرر ربحية القطاع عند 25 مرة

سجلت أسهم قطاع البنوك في السوق السعودية مكاسب خلال تعاملات أمس بنحو 2 في المائة، مدعومة بصعود أسهم مصرف الراجحي 3.4 في المائة ومصرف الإنماء 3.5 في المائة وكذلك البنك السعودي الفرنسي الذي تصدر المكاسب بواقع 4.1 في المائة.

وشهدت أسهم القطاع تداولات مكثفة خلال الجلسة بنحو 4.9 مليار ريال، هي الأعلى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020، وذلك بارتفاع عن متوسط التداولات لآخر 50 جلسة البالغة 1.85 مليار ريال، بما يتجاوز 1.5 مرة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تعادل تداولات قطاع البنوك أمس 29.2 في المائة من تداولات السوق البالغة 16.77 مليار ريال التي تعد أعلى تداول يومي للأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري.

في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 111.9 مليون سهم، تشكل نحو 32.4 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق خلال الجلسة.

ورغم إقبال المستمرين على أسهم القطاع، إلا أن أسهم ثلاثة بنوك أغلقت في النطاق الأحمر، تصدرها البنك السعودي البريطاني "ساب" بـ 3.2 في المائة ليغلق عند أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي عند 37.3 ريال. كذلك هبط سهم البنك العربي 1.9 في المائة، وسهم البنك الأهلي السعودي بنحو 0.6 في المائة.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأول، عن أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ووضع السعر في نطاق يتراوح بين 0.25 و 0.5 في المائة.

كما أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة إلى 1.25 في المائة، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.75 في المائة.

وعزز سهم مصرف الإنماء المستويات التاريخية بعدما سجل أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند مستوى 37.25 ريال للسهم، ليرتفع بذلك مكرر السهم إلى نحو 30 مرة.

وانعكست ارتفاعات قطاع البنوك على مكرر الربحية، إذ يتداول القطاع عند مكرر 25 مرة، بينما يتداول السوق عند مكرر 23 مرة.

ويتداول بنك الجزيرة عند أعلى مكرر بين أسهم البنوك عند 76 مرة، أما البنك السعودي للاستثمار والبنك العربي الأقل من حيث المكررات بواقع 17 و20 مرة على الترتيب.

إلى ذلك، ارتفعت القيمة السوقية لأسهم البنوك إلى 1.15 تريليون ريال بنهاية تعاملات أمس، بعدما بلغت المكاسب السوقية للجلسة 17.11 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية