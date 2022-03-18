تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية وسط طلب قوي على العمالة

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار قوة الطلب على العمالة، ما يؤهل الاقتصاد لتسجيل زيادة قوية في الوظائف لشهر آخر.

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية أمس: إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 15 ألفا إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 214 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 آذار (مارس).

كان اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا تسجيل 220 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

يأتي ذلك في وقت، ارتفعت فيه أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في شباط (فبراير) ومن المرجح أن تسجل مزيدا من الارتفاع وسط صعود أسعار النفط الخام وسلع أولية أخرى في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.8 في المائة الشهر الماضي بعد صعوده 1.2 في المائة في كانون الثاني (يناير).

وعلى مدار 12 شهرا حتى نهاية شباط (فبراير)، قفز مؤشر أسعار المنتجين 10 في المائة بعد زيادة مماثلة في كانون الثاني (يناير).

ولا تشمل البيانات القفزة التي شهدتها أسعار النفط وسلع أساسية أخرى، مثل القمح، في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).

وكانت أسعار السلع الاستهلاكية قد واصلت ارتفاعها في شباط (فبراير) في الولايات المتحدة، حيث بلغت نسبة التضخم مستوى قياسيا جديدا، هو الأعلى منذ 1982، بسبب ارتفاع أسعار الوقود مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وبلغت نسبة التضخم 7.9 في المائة على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ كانون الثاني (يناير) 1982.

وجعل البيت الأبيض من مكافحة التضخم إحدى أولوياته، ولا سيما من خلال زيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وهي قطع يؤدي نقصها في كل أنحاء العالم إلى تباطؤ حاد في صناعة السيارات.