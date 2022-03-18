خفض توقعات النمو الألماني إلى النصف.. 90 مليار يورو تكلفة اضطرابات الحرب

خفض المعهد الألماني للاقتصاد العالمي "أي إف دابليو" توقعاته للنمو الاقتصادي لـ2022 إلى النصف تقريبا في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأعلن المعهد أمس، أن الاقتصاديين يتوقعون حاليا نمو الاقتصاد الألماني 2.1 في المائة فقط في العام الجاري.

وكان المعهد قد خفض توقعاته من قبل بالفعل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 5.1 في المائة إلى 4 في المائة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد واستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة المتزايدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، توقع الاقتصاديون أيضا أن يبلغ معدل التضخم 5.8 في المائة، وهي أعلى نسبة تضخم منذ إعادة توحيد ألمانيا منذ أكثر من 30 عاما.

وبحسب "الألمانية"، كتب المعهد الألماني للاقتصاد في توقعاته "صدمة الحرب في أوكرانيا ستؤخر العودة إلى مستويات ما قبل كورونا".

ووفقا لمنظور المعهد، من الممكن تعويض جزء من الإنتاج المفقود في 2023، حيث إنه من المتوقع الآن أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل نحو 3.5 في المائة.

وأكد المعهد، أن تكلفة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية في أوكرانيا ستبلغ نحو 90 مليار يورو من إجمالي الأداء الاقتصادي في ألمانيا في العامين الحالي والمقبل.

يشار إلى أن الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصادات أوروبا، تقلص في العام الأول لتفشي فيروس كورونا المستجد 4.6 في المائة. وبلغ النمو الاقتصادي العام الماضي 2.9 في المائة فقط.

بينما ذكر معهد الاقتصاد الألماني أنه يرى ثمة عواقب اقتصادية وخيمة على ألمانيا بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاء في دراسة للمعهد، الذي يتخذ من مدينة كولونيا في غرب ألمانيا مقرا له، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم هذه العواقب.

وأضافت الدراسة أنه من المحتمل أن تزداد المشكلات القائمة بالفعل في سلاسل التوريد الدولية بسبب الاختناقات في الإمداد.

وبحسب الدراسة، هناك نقص في توريدات مهمة من المواد الخام القادمة من روسيا.

وأشارت الدراسة إلى أن كلا من البلاديوم، النيكل، النيون، والكابلات هي أمثلة لاختناقات في التوريد نشأت حديثا بسبب الحرب.

وحذرت الدراسة من أنه "إذا استمر ذلك لمدة أطول، لأنه لا يمكن توفير بدائل إلا في نطاق محدود، فسيتم حينئذ مواجهة خطر حدوث خسائر مهمة في الإنتاج في الاقتصاد الألماني". يشار إلى أن الدراسة تستند إلى نتائج استطلاع شمل 1900 شركة.

وإلى جانب أوجه العبء التي لا تزال قائمة بسبب تفشي وباء كورونا، حذرت الدراسة من مواجهة مخاطر أخرى بسبب الحرب، قد يتعذر تقييمها.

وأشارت الدراسة إلى أن الوقف المحتمل لواردات الغاز من روسيا إلى أوروبا قد يؤدي بصفة خاصة إلى تغيير كبير في الأفق الاقتصادي.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية ترفض مثل هذا الحظر لواردات الغاز الروسي إلى ألمانيا، إلا أن روسيا قد توقف التوريدات.

في حين، أشارت توقعات معهد أبحاث الاقتصاد الألماني "آر دبليو إي" إلى أن الحرب في أوكرانيا ستعرقل نمو الاقتصاد الألماني بشكل ملحوظ.

وأعلن المعهد أمس تخفيض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام من 3.9 في المائة إلى 2.5 في المائة، لافتا إلى أن أسعار النفط والغاز المرتفعة ستؤثر بشكل قوي في الشركات والأسر.

وتوقع المعهد وصول معدل التضخم في العام الحالي بسبب أسعار الطاقة إلى 5.2 في المائة، كما توقع تراجع هذا المعدل إلى 2.3 في المائة في 2023.

وأعرب خبراء المعهد عن اعتقادهم بأن سوق العمل الألماني ستثبت قوتها خلال الأزمة، حيث توقعوا ارتفاع عدد العاملين الخاضعين لمساهمات الضمان الاجتماعي في هذا العام بمقدار نحو 300 ألف شخص، وتوقعوا تراجع معدل البطالة من 5.7 في المائة في 2021 إلى 5 في المائة في العام الحالي وإلى 4.9 في المائة في العام المقبل.

وقامت توقعات المعهد على افتراض عدم تطبيق مزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا واستمرار تدفق توريدات الغاز الروسي إلى ألمانيا وتراجع عدد الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا ابتداء من الربع الثاني، ورفع تدابير الحماية من العدوى على نطاق واسع وعدم الحاجة إلى اللجوء إليها مجددا في الشتاء المقبل.

كما افترض الخبراء أيضا التلاشي التدريجي لمشكلات اختناقات توريد المواد الخام والمنتجات الأولية، وقالوا: إن تخفيف تدابير الحماية من العدوى ستؤدي إلى دفعات إيجابية للاقتصاد.

من جهته، توقع معهد "إيفو" الألماني الاقتصادي استمرار الارتفاع في أسعار البنزين والديزل رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط الخام.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينة" الألمانية الصادرة أمس، قالت كارين بيتل خبيرة الطاقة في المعهد، إن من الممكن أن تستقر الأسعار المرتفعة مع استمرار ارتفاع الطلب في السوق "على سبيل المثال لأن العملاء يتوقعون تزايد ارتفاع الأسعار في المستقبل". وأضافت بيتل "نلاحظ هذا بدرجة ما تحديدا فيما يتعلق بالطلب على زيت التدفئة والديزل"، مشيرة إلى أنها ليست ظاهرة جديدة أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل غير متكافئ مع ارتفاع وانخفاض أسعار النفط الخام، وتابعت أن هذا ليس مؤشرا على تثبيت الأسعار. وجرت العادة أن تتحرك أسعار النفط والوقود بشكل متزامن نسبيا، لكنها انفصلت عن بعضها بشكل كبير في الفترة الأخيرة. وقد تسبب ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض الأسعار في انتقادات كبيرة لشركات الزيوت المعدنية.

وفي الشأن الألماني، أشارت توقعات مجموعة راينميتال الألمانية للأسلحة إلى أن إيراداتها ستحقق نموا قويا في العام الحالي على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأعلن أرمين بابرجر الرئيس التنفيذي للمجموعة، أمس، رفع نسبة النمو المتوقعة لمبيعات العتاد العسكري في العام الحالي من عشرة إلى 20 في المائة.

وأضاف بابرجر أن راينميتال ستحقق أولى الإيرادات في هذا العام من الصندوق الخاص الذي تعتزم برلين توفيره لتعزيز الجيش الألماني والبالغة قيمته 100 مليار يورو، ولفت بابرجر إلى وجود "طلبات كبيرة" قادمة من ألمانيا.

يذكر أن راينميتال عرضت على الحكومة الألمانية بعد بدء الحرب في أوكرانيا حزمة منتجات على المدى الطويل تبلغ قيمتها 42 مليار يورو، وتتضمن هذه الحزمة دبابات وذخيرة وشاحنات عسكرية وغير ذلك من العتاد. وتحقق راينميتال ثلثي إيراداتها تقريبا من مبيعات السلاح، فيما تحقق الثلث الأخير من مبيعات المنتجات المغذية لصناعة السيارات.

وطرح بابرجر أمس النتائج السنوية للمجموعة التي تمضي منذ فترة طويلة على مسار نمو، حيث استفادت في ذلك بالدرجة الأولى من الطلبيات القادمة من الخارج. وكانت "راينميتال" باعت ناقلات جنود مدرعة إلى المجر.

وارتفعت إيرادات راينميتال في العام الماضي 4.7 في المائة لتصل إلى 5.7 مليار يورو، وحققت أرباح التشغيل ارتفاعا بـنحو 50 في المائة لتصل إلى 608 ملايين يورو، وارتفع صافي أرباح المجموعة من مليون إلى 332 مليون يورو.

وتمتلك راينميتال مقرات كبيرة لإنتاج العتاد العسكري منها مقر في مدينة أونترليس في ولاية سكسونيا السفلى ويعمل به 2090 شخصا، ومقر في بريمن ويعمل به 1910 أشخاص ومقر في كاسل ويعمل به 1130 شخصا ومقر في كيل ويعمل به 680 شخصا. ويبلغ إجمالي عدد العاملين في راينميتال على مستوى العالم نحو 24 ألف شخص.