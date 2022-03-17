جولدمان ساكس: التضخم التركي سيظل فوق 60 % وميزان المدفوعات سيضعف

قال بنك جولدمان ساكس، إن معدل التضخم السنوي في تركيا سيظل على الأرجح فوق 60 في المائة معظم فترات العام نظرا لموقف السياسات "غير المستدامة" التي تتبعها السلطات فضلا عن تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا، الذي رفع أسعار الطاقة.وبحسب "رويترز"، قال البنك "نتوقع أن يظل معدل التضخم أعلى من 60 في المائة على أساس سنوي معظم فترات 2022".وأضاف "ومن المرجح أن يضعف ميزان المدفوعات التركي أكثر في ضوء الصراع المستمر في المنطقة والرغبة الضعيفة في المخاطرة بالأسواق الناشئة بشكل عام".وأبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة عند 14 في المائة أمس كما كان متوقعا، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 54 في المائة الشهر الماضي.وفي سياق متصل بالفائدة عالميا، رفع البنك المركزي البريطاني أمس معدل الفائدة إلى مستوى ما قبل الجائحة لمواجهة التضخم الذي يقول إنه قد يتجاوز 8 في المائة في 2022 لكنه قلق من عواقب الحرب على النمو.وأعلن البنك المركزي في محضر اجتماعه أن "لجنة السياسة النقدية صوتت لرفع سعر الفائدة بـ0.25 نقطة إلى 0.75 في المائة". هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تشدد فيها سياستها.وبررت قرارها بـ"التوتر في سوق العمل والمؤشرات المستمرة للتكاليف والضغوط التضخمية ومخاطر استمرارها".قبل يوم كان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة بينما اختار البنك المركزي الأوروبي أن يترك عامل الوقت يحكم على الأوضاع.وبالنسبة لجميع البنوك المركزية، تمثل الحرب في أوكرانيا معضلة جديدة: يؤدي اضطراب سوق الطاقة والمواد الأولية الأخرى كالقمح والألمنيوم إلى ارتفاع الأسعار ما يؤدي إلى تفاقم التضخم المتسارع أصلا حتى قبل النزاع.وحذر بنك إنجلترا من أنه من "المحتمل" أيضا أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى "التأثير في سلسلة التوريد".كما حذر أيضا من أن "الضغوط التضخمية ستزداد بشكل كبير في الأشهر المقبلة بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المستوردة الصافية للطاقة مثل المملكة المتحدة".لذلك يجب على حكام المصارف المركزية الاختيار بين الحفاظ على سياسات نقدية تتمتع بمرونة كبيرة مع المخاطرة ببقاء التضخم لفترة طويلة أو رفع أسعار الفائدة ما يؤثر في قدرة الاقتراض وفي ائتمانات الأفراد والشركات على حد سواء.إلى ذلك، قرر البنك المركزي في هونج كونج، أمس، زيادة سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 25 نقطة أساس بعد قرار الفيدرالي الأمريكي أمس زيادة الفائدة بالمقدار نفسه.وقال البنك المركزي في هونج كونج إنه يريد المحافظة على استقرار النظام المالي في ظل التقلبات الواضحة لأسواق المال.وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن سعر الفائدة الرئيسة في هونج كونج ارتفع اليوم من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، حيث يرتبط سعر الفائدة في هونج كونج بالفائدة الأمريكية نظرا لارتباط دولار المدينة التابعة سياسيا للصين، بالعملة الأمريكية.يأتي ذلك فيما أعلن بنكا إتش.إس.بي.سي هولدنجز وستاندرد تشارترد بعد قرار زيادة الفائدة في هونج كونج أنهما لن يغيرا أسعار الفائدة على الإقراض لديهما، وهو ما يعطي اقتصاد المدينة مساحة لالتقاط الأنفاس، بعد تعرضه لأسوأ موجة من جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي ما أجبر الحكومة على فرض قيود صارمة على مختلف الأنشطة.