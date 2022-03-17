النفط يعاود الصعود.. قفز 8 % متخطيا حاجز الـ 100 دولار

عاودت أسعار النفط الصعود لتقفز 8 % اليوم بعد عدة أيام من الخسائر مع تركيز متجدد على نقص الإمدادات في الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات على روسيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 8.62 دولار، أو 8.79 % لتبلغ عند التسوية 106.64 دولار للبرميل، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.94 دولار أو 8.35 % إلى 102.98 دولار للبرميل عند التسوية.

وفي الجلسات الثماني الأخيرة، وصل سعر برميل النفط إلى 139 دولارا في أقصى ارتفاع له قبل أن يبلغ 98 دولارا في أقل مستوى تداول له - أي بفارق يزيد عن 40 دولارا.

واعتبر بيير أندوراند الوسيط في سوق السلع أن أسعار النفط تمضي في مسار نحو الوصول إلى 200 دولار للبرميل بنهاية العام الحالي، في ظل صعوبة زيادة الإنتاج العالمي وتعويض غياب النفط الروسي عن الأسواق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أندوراند القول إنه يرى أن سوق النفط العالمية فقدت حوالي 4 ملايين برميل يوميا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، والعقوبات التي تم فرضها على روسيا بسبب الغزو.

وأضاف أنه في حين أدى طرح كميات من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول المستهلكة للنفط في تهدئة السوق على المدى القصير، من المحتمل ألا يتمكن قطاع الطاقة من زيادة قدراته الإنتاجية لتعويض الكميات التي خرجت من السوق بسبب روسيا.

وقال أندوراند مؤسس شركة أندوراند كابيتال مانجمنت لإدارة الاستثمارات في أحدث بث صوتي له عبر الإنترنت إنه من المحتمل خروج النفط الروسي من السوق حتى لو وافقت موسكو إطلاق النار في أوكرانيا.