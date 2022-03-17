"السعودي للاستثمار" ينشئ برنامج صكوك مقومة بالريال بقيمة 2 مليار

أعلن البنك السعودي للاستثمار عزمه إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ريال، وعزمه على إصدار صكوك من الشريحة الأولى بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحاً خاصاً في المملكة.

وقد عين البنك شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة ("الاستثمار كابيتال")، كمدير الاكتتاب ومدير سجل الاكتتاب للطرح المحتمل. وسيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.