الصناعات الكهربائية تربح 48 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 48 مليون ريال مقارنة بـ 23.9 مليون ريال في العام السابق وبارتفاع نسبته 104%.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح و إجمالي الربح والربح التشغيلي خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسى الى زيادة المبيعات من 648.7 مليون ريال إلى 770,7 مليون ريال وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى، بالإضافة إلى تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات و فى المقابل ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ قدره 5.1 مليون ريال بسبب ارتفاع المبيعات، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 8.1 مليون ريال والتي ترجع بشكل رئيسي إلى مصاريف تتعلق بالاستثمار في شركة باولز بلجيكا والتي تضمنت مصاريف قانونية واستشارية و ايجار مبانى.

