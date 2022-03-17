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أسواق الأسهم- السعودية

"تاسي" يصعد بأكثر من 100 نقطة بدعم قطاع البنوك المرتفع 2 %

"تاسي" يصعد بأكثر من 100 نقطة بدعم قطاع البنوك المرتفع 2 %

*ماجد الخالدي من الرياض

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الخميس بنحو 0.8 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 12750  نقطة.

ويأتي صعود السوق بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك بـ 2 في المائة.

ووافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء على أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

سيؤدي ذلك إلى وضع السعر في نطاق يتراوح بين 0.25٪ -0.5٪.  

ونجد أن سهم مصرف الراجحي على ارتفاع 2.3 في المائة ونحو 2.8 في المائة من المكاسب طالت أسهم مصرف الإنماء

بينما ارتفع سهم بنك الجزيرة بأكثر من 4 في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 92 شركة بينما تراجعت أسهم 86 شركة في حين لازالت أسهم 33 شركة على أستقرار.

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