"تاسي" يصعد بأكثر من 100 نقطة بدعم قطاع البنوك المرتفع 2 %

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الخميس بنحو 0.8 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 12750 نقطة.

ويأتي صعود السوق بدعم من ارتفاع أسهم قطاع البنوك بـ 2 في المائة.

ووافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء على أول زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

سيؤدي ذلك إلى وضع السعر في نطاق يتراوح بين 0.25٪ -0.5٪.

ونجد أن سهم مصرف الراجحي على ارتفاع 2.3 في المائة ونحو 2.8 في المائة من المكاسب طالت أسهم مصرف الإنماء

بينما ارتفع سهم بنك الجزيرة بأكثر من 4 في المائة.

وحول حركة بقية الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 92 شركة بينما تراجعت أسهم 86 شركة في حين لازالت أسهم 33 شركة على أستقرار.