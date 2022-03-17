"السوق المالية" توافق على طرح 30 % من "العثيم للاستثمار" للاكتتاب

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30 % من أسهم شركة عبد الله العثيم للاستثمار التي تمتلك فيها 13.65% من رأسمالها.

وأوضحت أن قيمتها الدفترية وفقا لآخر قوائم أولية مفحوصة للربع الرابع 2021 بلغت 234.5 مليون ريال.