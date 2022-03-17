الربيعة : السعودية قدمت نحو 20 مليار دولار كمساعدات إنسانية وإغاثية لليمن

أوضح الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن السعودية قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يربو على 19.39 مليار دولار كمساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية لليمن.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس عبر الاتصال المرئي ممثلا عن المملكة في مؤتمر المانحين المخصص لليمن 2022 برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد في جنيف بحضور أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وإينياتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري وآن ليندي وزيرة الخارجية السويدية ومارتن جريفث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ والدكتور عبدالعزيز الواصل مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وقدم شكر السعودية وتقديرها العميق للأمم المتحدة و سويسرا والسويد لحرصهم على تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2022 آملا بالتوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثرا لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها.

وأضاف أننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة ويزيد من صعوبتها ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من تصعيد كبير في اليمن بل إنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وللمنطقة والعالم أجمع.

وقال "المملكة تثمن الإجراء الإيجابي لمجلس الأمن باعتماده القرار 2624 (2022) الذي يصنف جماعة الحوثيين "إرهابية" ويدرجهم كيانا تحت حظر السلاح". مؤكدا حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه.

وبين أنه انطلاقا من دور المملكة الإنساني وحرصها على الشعب اليمني ستستمر بدعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية لرفع المعاناة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.