لتعزيز الأمن الغذائي السعودي .. اعتماد قروض لاستيراد منتجات زراعية بـ 861 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المنعقد برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة عددا من القروض لتمويل رأس المال العامل لاستيراد بعض المنتجات الزراعية المستهدفة في الأمن الغذائي بقيمة تجاوزت 861 مليون ريال.

وأوضح منير السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق أن اعتماد هذه القروض يأتي وفق توجيهات القيادة لمواكبة التطورات الدولية الحالية ولضمان وفرة المخزون من هذه المنتجات واستقرار امداداتها ولتفادي أية اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وبين أن القروض تشمل المنتجات الزراعية المستهدفة بالتمويل محاصيل (الشعير والذرة الصفراء وفول الصويا). ويأتي هذا التمويل ضمن برامج الصندوق لتعزيز الأمن الغذائي ودعم النشاط الزراعي.