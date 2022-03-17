الأسهم السعودية تعود للارتفاع بمكاسب 2 % .. والسيولة تصعد إلى 10.3 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع عقب تسجيلها أطول سلسلة تراجع في ثمانية أشهر لتغلق عند 12656 نقطة رابحة 248 نقطة بنحو 2 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 39 نقطة بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 1787 نقطة. وشهدت السوق اندفاعا شرائيا منذ مزاد الافتتاح لتفتتح على فجوة سعرية بنحو 52 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، في أداء مخالف للتوقعات وذلك دون ظهور معطيات جديدة محفزة، ويبدو أن تراجع الأسعار خلال الجلسات الماضية عامل محفز لدخول سيولة تترقب الفرص، حيث تصدر الأسهم المرتفعة "معادن" بالنسبة القصوى، والسهم كان من أكثر الأسهم خسارة في موجة التراجع الأخيرة، حيث فقد 13 في المائة. الدفعة الإيجابية القوية للسوق أرجعتها إلى المسار الصاعد ومتوسط 20 يوما، ما يحسن أداءها خلال الجلسات المقبلة في حال تماسكها في جلسة اليوم على الأقل. حتى الآن لم يصدر قرار "الفيدرالي الأمريكي" فيما يخص أسعار الفائدة، إلا أنه من المتوقع أن يتم رفع الفائدة من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس، وهذا التغير إن حدث لن يغير من سياسة البنك المركزي السعودي، حيث إن معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس عند 50 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12459 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 12656 نقطة رابحا 2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12656 نقطة رابحا 248 نقطة بنحو 2 في المائة. وارتفعت السيولة 49 في المائة بنحو 3.4 مليار ريال لتصل إلى 10.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 69 في المائة بنحو 108 ملايين سهم لتصل إلى 264 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد ارتفعت 4 في المائة بنحو 15 ألف صفقة لتصل إلى 379 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 5.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 0.27 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.09 في المائة. وتصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 5.2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 3.7 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 2.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 26 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "معادن" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 122 ريالا، يليه سهم "اتحاد اتصالات" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 42.25 ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 41 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "كهرباء السعودية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 27.70 ريال، يليه سهم "الشرقية للتنمية" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 102 ريال، وحل ثالثا "ولاء" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 16.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الإنماء" بقيمة 845 مليون ريال، يليه سهم "كهرباء السعودية" بقيمة 799 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 783 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية