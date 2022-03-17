لأول مرة منذ 3 أعوام .. «الفيدرالي» يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البارحة على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية في أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وتوقع المجلس أن تكون الفائدة في نطاق من 1.75 و2 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، دفعة إضافية لمعالجة التضخم المتصاعد، وذلك للحيلولة دون إعاقة النمو الاقتصادي.

ورجح مجلس الاحتياطي أن يبلغ التضخم 4.3 في المائة في 2022، و2.7 في المائة في 2023، و2.3 في المائة خلال 2024. وبالنسبة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة يتوقع "الفيدرالي" أن تكون عند 3.5 في المائة في 2022، و3.5 في المائة في 2023، و3.6 في المائة في 2024. يذكر أن سعر الفائدة القياسي ثابت بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كوفيد - 19.

وقالت "لجنة السوق المفتوح الفيدرالية"، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا ستتسبب "على الأرجح بضغط يؤدي إلى ازدياد التضخم ويؤثر في النشاط الاقتصادي"، فيما أشارت إلى أن "زيادات متواصلة" في المعدل ستكون "مناسبة".

ورفع أعضاء اللجنة توقعاتهم للتضخم في الولايات المتحدة للعام إلى 4.2 في المائة مقارنة بمعدل 2,6 سابقا، وخفضوا تقديرات النمو إلى 2.8 في المائة، مقارنة بنحو 4 في المائة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه على الرغم من أن عودة التضخم إلى هدف المصرف البالغ 2 في المائة سيستغرق وقتا أطول من المتوقع، إلا أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد وقادر على الصمود أمام رفع معدل الفائدة، مشيرا إلى أنه يتوقع بأن يحقق نموا نسبته 2.8 في المائة العام الجاري، أي أقل من التوقعات السابقة.

وكانت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية قد افتتحت على ارتفاع أمس بدعم من تفاؤل وسط علامات على تقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.33 في المائة إلى 33653.93 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.60 في المائة إلى 4288.14 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع 1.32 في المائة إلى 13119.37 نقطة. فيما أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع حيث صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3 في المائة عند 448 نقطة، كما زاد مؤشر كاك 3.7 في المائة، مسجلا 6588 نقطة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 3.8 في المائة عند 14440 نقطة، بينما زاد مؤشر فوتسي البريطاني 1.6 في المائة إلى 7291 نقطة.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أمس، بعد مكاسب نظيرتها في "وول ستريت" البارحة الأولى، إذ أدى تراجع أسعار النفط إلى رفع شهية المخاطرة عند المستثمرين، الذين يقيمون كذلك الآثار، التي ستترتب على احتمالات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية رسمية أمس أن اليابان سجلت عجزا تجاريا بقيمة 668.3 مليار ين "5.6 مليار دولار" في شباط (فبراير)، وسط زيادة الواردات والصادرات بنحو 34 في المائة و19.1 في المائة على الترتيب. وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكاي بنحو 1.64 في المائة إلى 25762 نقطة، كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 1.46 في المائة عند 1853 نقطة.

وارتفعت الأسهم الصينية أمس بدعم تعهد السلطات في بكين بتعزيز الأسواق المالية ونمو الاقتصاد. دعا اجتماع لجنة الاستقرار المالي والتنمية، الذي ترأسه ليو هي نائب رئيس مجلس الدولة إلى سياسات جديدة لمعالجة مخاطر شركات التطوير العقاري ودراسة وتقديم خطة فعالة لمنع وحل المخاطر المحيطة بالشركات، وفقا لـ"شينخوا". وأكد أن الحكومة الصينية تواصل دعم أنواع الشركات كافة، التي تعتزم طرح أسهمها في أسواق خارجية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 3.48 في المائة عند 3170 نقطة، كما صعد مؤشر شنتشن بنحو 3.62 في المائة إلى 2086 نقطة، فيما زاد مؤشر سي إس أي 300 بنحو 4.32 في المائة، مسجلا 4156 نقطة.

إلى ذلك، أنهت معظم البورصات الخليجية تعاملات أمس على ارتفاع، وقفز مؤشر دبي 2 في المائة مدعوما بالمكاسب القوية لسهم "سلامة".

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر دبي 2 في المائة إلى 3373 نقطة مدعوما بقفزة في سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" 14 في المائة. وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.21 في المائة، و"إعمار العقارية" 1.53 في المائة، وإعمار للتطوير 0.91 في المائة، و"سوق دبي المالي" 0.9 في المائة، و"الإمارات دبي الوطني" 4.64 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 0.39 في المائة. وأنهى مؤشر أبوظبي معاملات أمس مرتفعا 1.2 في المائة إلى 9590 نقطة مدعوما بصعود سهم "إي آند" 1.9 في المائة. وصعد سهم بنك أبوظبي الإسلامي 2.78 في المائة، و"أدنوك للحفر" 1.09 في المائة، وسهم "أغذية" 1.15 في المائة، و"الدار العقارية" 1.34 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 0.74 في المائة، واتصالات 1.86 في المائة، و"طاقة" 0.8 في المائة.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.3 في المائة إلى 13280 نقطة بدعم من زيادة سهم المصرف الدولي الإسلامي القطري وارتفاع سهم قطر لنقل الغاز "ناقلات".

وانخفض مؤشر البحرين 0.4 في المائة إلى 1962 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 1 في المائة إلى 8691 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.72 في المائة إلى 4312.02 نقطة.