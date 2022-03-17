«نمو» تضيف 290 نقطة بتداولات قيمتها 58 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنحو 1.2 في المائة لتغلق عند 24726 نقطة بمكاسب 290 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 28 في المائة بنحو 23 مليون ريال لتصل إلى 58 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 131 ألف سهم لتصل إلى 670 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 341 صفقة لتصل إلى 3.1 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 8.3 في المائة ليغلق عند 305.60 ريال، يليه "المركز الآلي" بنحو 5.7 في المائة، ليغلق عند 185 ريالا، وحل ثالثا "عزم" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 147 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "موبي" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 108.80 ريال، يليه "برغرايززر" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 212.80 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 1.6 في المائة، ليغلق عند 32.55 ريال.وكان الأعلى تداولا "مياه الجوف" بقيمة 18 مليون ريال، يليه "طبية" بقيمة 14 مليون ريال، وحل ثالثا "عزم" بقيمة سبعة ملايين ريال.