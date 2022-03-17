أسعار النفط تواجه ضغوطا أكبر .. نمو المخزونات وإصابات الصين

مالت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع مع التماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين انتظارا لحدوث تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتراجعت الأسعار بنحو 25 في المائة منذ الأسبوع الماضي بسبب جني الأرباح وتوقعات وقف إطلاق النار، إلى جانب تجدد مخاوف الطلب على الوقود عقب الارتفاع الحاد في إصابات كورونا مجددا في الصين.كما تتلقى الأسعار ضغوطا هبوطية من ارتفاع مستوى المخزونات النفطية على نحو فاق التقديرات السابقة، إضافة إلى توقعات لدى بعض الدوائر الدولية بعودة الإمدادات النفطية الإيرانية إلى الأسواق قريبا في ضوء احتمالية إحياء الاتفاق النووي.ويقول لـ"الاقتصادية" محللون، إن العقود الآجلة للنفط الخام ارتفعت، حيث قيمت السوق تأثير تفاقم تفشي فيروس كورونا في الصين على الطلب، لافتين إلى أن عودة الإغلاقات جددت حالة المخاوف من تعثر الطلب، ما خفف وربما محا جميع المكاسب التي حصل عليها النفط بمجرد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا قبل ثلاثة أسابيع، مشيرين إلى أن التفشي الجديد في الصين هو أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ أوائل 2020.وأشاروا، إلى أن السوق تترقب قرار "أوبك +" مرة أخرى في الاجتماع الوزاري في 31 آذار (مارس) الجاري، لافتين إلى أن المصادقة على الزيادة نفسها في العرض ستمنح السوق مزيدا من الراحة، خاصة أن بعض دول التحالف تكافح لتحقيق هذه الزيادات المخطط لها بالكامل.وفي هذا الإطار، يقول لـ"الاقتصادية" الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة: إن أسعار النفط تتحرك نحو مسار هبوطي واسع بعد صعود حاد سابق بالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في 14 عاما، ثم بدأت الأسعار في الارتداد بسبب جني الأرباح، وتجدد الوضع الوبائي الحاد في الصين.وأشار إلى أن مخاوف السوق من احتمال إغلاق عدد من المدن الصينية لفترات طويلة سيلقي بظلاله القوية على أسعار النفط الخام في الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الصين تقود بالفعل الطلب العالمي وهي أكبر مستوردي النفط، حيث تستحوذ وحدها على ربع واردات النفط العالمية، ولذا لها تأثير كبير في الطلب على الطاقة.من جانبه، يقول جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا: إن تراجع الأسعار قد يستمر في ضوء تنامي المخزونات علاوة على ظهور عامل مهم آخر وهو إعلان روسيا أنها تلقت ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن التجارة بين روسيا وإيران لن تتأثر بالعقوبات وهو الشرط الذي وضعته موسكو لإحياء الاتفاق النووي.بدوره قال أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة: إن أسعار النفط قد تواجه ضغوطا هبوطية أكبر في الأيام المقبلة. وتوقع إعادة الإدارة الأمريكية حساباتها بشأن الانحياز الشديد لمصادر الطاقة المتجددة نظرا لظروف الاقتصاد الراهنة وذلك من أجل الحفاظ على سعر البنزين في متناول الأمريكيين، وكبح جماح التضخم القياسي الذي بلغ أعلى مستوياته في أربعة عقود في كانون الثاني (يناير) الماضي، لافتا إلى الحاجة الملحة إلى كبح جماح أسعار النفط بشكل حاد.من جهته أكد ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" الدولية، أن الحرب في أوكرانيا أضافت مزيدا من الأعباء على الاقتصاد الدولي المثقل بالفعل بأعباء الجائحة وأزمات ومخاطر متلاحقة، مشيرا إلى أهمية التحذير الذي أطلقته "أوبك" من أن التدخل الروسي لأوكرانيا يهدد بتكثيف تصاعد التضخم العالمي ما يضر بالطلب على النفط وبالاستثمار.ولفت إلى أن الأسعار تتراجع بسبب عديد من العوامل المتشابكة ومنها، أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن خطر خسارة طويلة الأجل للصادرات من روسيا التي تلعب دورا قياديا في تحالف "أوبك +"، لافتا إلى قناعة التحالف بأن أسواق النفط تتمتع بإمدادات كافية على الرغم من الاضطرابات الراهنة، كما يحرص التحالف على الحفاظ على وحدته خاصة بعد وقوع الصراع الحاد بين روسيا والدول الغربية.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس للمرة الأولى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لتتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين المسجل الثلاثاء، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، رغم محادثات السلام المكثفة لوقف إطلاق النار.وتشهد الصين أسوأ انتشار لفيروس كورونا في أكثر من عامين، الأمر الذي أدى إلى إغلاق مدينة شنتشن، في حين أن المدن الأخرى تشهد قيودا أكثر صرامة وهو الأمر الذي آثار المخاوف حيال مستويات الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.من جانب آخر، تراجعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 102.86 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 110.67 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة حقق خامس انخفاض حاد على التوالي وإن السلة خسرت نحو 25 دولارا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 127.93 دولار للبرميل.