وكالة الطاقة تخشى من صدمة إمدادات .. 3 ملايين برميل يوميا قد تتوقف الشهر المقبل

عبرت وكالة الطاقة الدولية عن خشيتها من حدوث "صدمة" في إمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا، بعد التدخل العسكري في أوكرانيا، معتبرة تعويض كميات النفط الروسي لن يكون سهلا على الفور.وكتبت الوكالة التي تقدم المشورة للدول المتقدمة بشأن سياسة الطاقة الخاصة بها في تقريرها الشهري أن "احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي قد يحدث صدمة عالمية في إمدادات النفط".ووفقا لـ"الفرنسية" أدى التدخل في أوكرانيا إلى تقلبات كبيرة في أسعار النفط التي اقتربت من مستويات قياسية، حيث بلغ سعر برميل خام برنت 139.13 دولار في 7 من آذار (مارس) قبل أن تتراجع.وتعد روسيا أكبر مصدر في العالم مع ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة الموجهة إلى بقية العالم.وقررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض حظر على وارداتهما من النفط الروسي بعد التدخل في أوكرانيا، لكن قطاع الطاقة استثني إلى حد كبير من العقوبات الأوروبية خصوصا. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن كثيرا من الشركات - شركات النفط والوسطاء والمصارف - ابتعدت عن روسيا. وهي تقدر أن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد لا تتوافر بدءا من نيسان (أبريل)، وهي كمية يمكن أن ترتفع إذا شددت العقوبات أو زادت الإدانات العلنية لروسيا.وفي مواجهة هذه الخسائر "ما من مؤشرات كثيرة إلى زيادة العرض من الشرق الأوسط أو إعادة توجيه كبرى للتدفق التجاري"، كما تشير وكالة الطاقة الدولية.وتلتزم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها في إطار "أوبك +" بزيادة تدريجية لإنتاجها لتهدئة السوق بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر.من جهة الطلب، خفضت وكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتها للنمو لـ2022 بنحو مليون برميل في اليوم، بسبب أثر ارتفاع أسعار المواد الأولية والعقوبات ضد روسيا في الاقتصاد العالمي.ومن المرتقب أن يرتفع الطلب العالمي بمعدل 2.1 مليون برميل في اليوم هذا العام ليبلغ إجمالي 99.7 مليون برميل في اليوم.وتقول وكالة الطاقة الدولية التي تأسست 1974 لمواجهة الصدمة النفطية، "إنها ستنشر هذا الأسبوع توصيات من أجل خفض الطلب على المدى القصير". وفي بعض الدول، تم اقتراح - على سبيل المثال - خفض حدود السرعة على الطرقات وخفض أسعار النقل المشترك أو اللجوء إلى العمل عن بعد.وخلصت الوكالة إلى القول "إنه إذا كان الوضع الحالي يشكل تحديا هائلا لأسواق الطاقة فإنه يمثل أيضا فرصا، بحيث إن التوافق الحالي بين العوامل الاقتصادية وعوامل أمن الطاقة يمكن أن يسرعا التحول على حساب النفط".