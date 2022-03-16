فرنسبنك اللبناني يغلق كل فروعه بعد أمر قضائي بتجميد أصوله

صرح مصدر في مصرف فرنسبنك اللبناني بأن البنك أغلق جميع فروعه بلبنان وعددها نحو 50 فرعا بعد صدور أمر قضائي بتجميد الأصول استنادا لدعوى رفعها مودع.

ووفقا لرويترز قال المصدر إن البنك لن يتمكن من سداد المدفوعات، بما في ذلك الرواتب، بسبب تجميد الأموال.

من جانبها انتقدت جمعية مصارف لبنان اليوم ما سمته التدابير التعسفية وغير القانونية التي يجري اتخاذها بحق البنوك، قائلة إنها تهدد بأن تطيح بالقطاع المصرفي.

وأغلق فرنسبنك اليوم كل فروعه بعد أمر قضائي بتجميد أصوله، حسبما أبلغ مصدر بالبنك اللبناني رويترز، وسط نزاع قانوني يسعي فيه رجل للإفراج عن أموال محتجزة في النظام المصرفي اللبناني.

ومعظم ودائع المدخرين بالعملة الصعبة لدى البنوك اللبنانية مجمدة منذ أزمة مالية في 2019، لكن لم يتم قط إضفاء الصبغة الرسمية بقانون كما جرى الطعن فيها أمام المحاكم.