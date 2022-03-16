119.4 مليار دولار استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يناير

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية بنهاية يناير الماضي، 0.3 في المائة ما يعادل 400 مليون دولار، لتبلغ 119.4 مليار دولار (447.8 مليار ريال)، مقابل 119 مليار دولار (446.3 مليار ريال) بنهاية ديسمبر الذي سبقه.

وحافظت السعودية على المرتبة الـ 17 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية، وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية".

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 101 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 18.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 11.6 في المائة (15.7 مليار دولار) بنهاية يناير 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 135.1 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل، ثم إلى 127.3 مليار دولار في مايو، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في يونيو، و128.1 مليار دولار في يوليو الماضي.

بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية أغسطس، ثم عادت للارتفاع في سبتمبر الماضي إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في أكتوبر إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في نوفمبر، وعاودت لارتفاع إلى 19 مليار دولار في ديسمبر، أخيرا 119.4 مليار دولار في يناير 2022.