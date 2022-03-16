"أكوا باور" تحقق 743.9 مليون ريال أرباحا في 2021 .. انخفضت 17.6%

أعلنت شركة أكوا باور عن تحقيقها صافي أرباح بلغت 743.9 مليون ريال خلال العام المالي 2021، بانخفاض 17.6 في المائة مقارنة بأرباح سجلتها عن العام 2020 بلغت 902.3 مليون ريال.

و يعود سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي لتكاليف شراء اسهم التحفيز المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب العام الأولي، الاعتراف بمصروف برنامج الحوافز النقدية طويلة الأجل، والزيادة في الزكاة والرسوم الضريبية، وصافي الانخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها و التي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية الى حد كبير على حساب الاستهلاك المتسارع في اثنين من المشاريع التي تعمل بالنفط في المملكة العربية السعودية، وخسارة الانخفاض, وقابل ذلك تعويض جزئي في النتائج الإيجابية من المشاريع الجديدة التي بدأت بالعمل في عام 2021.

وتم تعويض تأثير ما ورد أعلاه جزئيا من خلال زيادة إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات بعد تحقيق الاغلاق المالي للعديد من المشاريع وزيادة دخل التشغيل والصيانة من خلال المشاريع التي حققت تواريخها الأولية أو النهائية للتشغيل التجاري.