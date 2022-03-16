«سكني»: 34.9 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها خلال شهرين

أعلن برنامج "سكني" عن استفادة 31.05 ألف أسرة سعودية خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 2022، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ أعداد الأسر التي سكنت منازلها 34.91 ألف أسرة، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.وأوضح البرنامج في بيان صحافي أمس، أن 11 ألف أسرة اختارت القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة من بين الخيارات المتنوعة التي يتيحها "سكني" للمستفيدين، وستة آلاف أسرة فضلت خيار البناء الذاتي، وما يتجاوز عشرة آلاف أسرة اختارت الاستفادة من الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، وأكثر من ثلاثة آلاف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.ويوفر موقع وتطبيق "سكني" 115 مشروعا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، تتضمن نحو 150 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزع معظمها في سبع ضواح سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.ويقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقارية"، فضلا عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونيا.ويتيح "سكني" التعرف بشكل أفضل على كافة الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الموقع الإلكتروني أو بالاتصال على الرقم الموحد للعناية بالمستفيدين للإجابة عن كافة التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، أو زيارة مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.