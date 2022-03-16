الأسهم السعودية تواصل تراجعها للجلسة الخامسة .. والشركات الصغيرة والمتوسطة تخالف الاتجاه

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة في أطول سلسلة تراجع يومية منذ ثمانية أشهر لتغلق عند 12407 نقاط فاقدة 84 نقطة بنحو 0.68 في المائة، بينما سجل مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أداء أسوأ من المؤشر العام مع انخفاضه 17 نقطة بنحو 0.98 في المائة ليغلق عند 1748 نقطة، ويظهر أداء أفضل للأسهم الصغيرة والمتوسطة مع ارتفاع عشرات منها وتراجع واستقرار أسهم أخرى أسهمت في تخفيض حدة تراجع المؤشر العام. وجاءت التداولات بأقل سيولة منذ شهر ليظهر ارتفاع تحفظ المتعاملين من النشاط في السوق، في وقت ترتفع فيه حالة عدم اليقين مع تقلبات الأسواق العالمية والسلع وعدم ظهور معظم نتائج الشركات وقرب انتهاء الربع الأول. وتزامن التراجع المستمر مع انخفاض أسعار النفط التي فقدت نحو 30 في المائة من أعلى قيمة لها هذا العام، حيث سجل خام برنت أسعارا دون 100 دولار خلال جلسة أمس. فقدت السوق المسار الصاعد ومتوسط 20 يوما، ما يجعل المتعاملين قصيري الأجل يفضلون البيع لجني الأرباح أو وقف الخسارة، ما يجعل السوق عرضة لمزيد من التراجع حتى مستويات 12290 - 12260 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12458 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 12390 نقطة فاقدا 0.8 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12407 نقاط فاقدا 84 نقطة بنحو 0.68 في المائة. وتراجعت السيولة 23 في المائة بنحو ملياري ريال لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 38 مليون سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 16 في المائة بنحو 71 ألف صفقة لتصل إلى 363 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.65 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المواد الأساسية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 617 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "اتحاد اتصالات" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 38.45 ريال، يليه سهم "أمانة للتأمين" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 31.40 ريال وحل ثالثا سهم "عناية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 27.35 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "معادن" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 111 ريالا، يليه سهم "الدواء" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 75.10 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 79.10 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 769 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو" بقيمة 472 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الدواء" بقيمة 438 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية