ارتفاع مؤشرات «وول ستريت» .. الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية تتضرر بارتفاع إصابات الصين

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للأسهم في وول ستريت عند الافتتاح أمس، قبيل بدء اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط استمرار تراجعات أسعار النفط، بينما يعكف المستثمرون أيضا على تقييم آثار قيود جديدة مرتبطة بكوفيد - 19 في الصين.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.13 في المائة إلى 32989.27 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.38 في المائة إلى 4188.82 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 0.83 في المائة إلى 12685.23 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية من القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 في الصين، وزاد التوتر المتعلق بترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من الأثر السلبي في الأسهم.وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.3 في المائة وتراجعت المؤشرات الفرعية لشركات التعدين والسفر والترفيه والنفط والغاز بما بين 1.4 و3.2 في المائة.وهبطت أسعار النفط الخام بنحو 5 في المائة، ونزلت أسعار المعادن الصناعية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد - 19 في الصين أحد أكبر المستهلكين.وتراجع سهم متاجر إتش آند إم السويدية 3.2 في المائة بعد أن أعلنت أن ارتفاع مبيعاتها الفصلية جاء متمشيا مع التوقعات.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع أمس مدعوما ببيانات اقتصادية قوية من الصين المجاورة والشريك التجاري الرئيس لكن حد من مكاسبه الحذر قبيل الرفع المتوقع للفائدة الأمريكية، وهو الأول منذ ثلاثة أعوام، والمنتظر في وقت لاحق هذا الشهر.وتراوح أداء السوق بين مكاسب ضئيلة وخسائر في وقت سابق من جلسة أمس، في حين يزن المستثمرون المخاطر، ومنها تشديد كبير للسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين، والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.وارتفع نيكاي عند الإغلاق 0.15 في المائة إلى 25346.48 نقطة بعد أن فتح على انخفاض 0.35 في المائة.وفيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو ارتفع مؤشر أسهم شركات التأمين 2.8 في المائة بعد أن قفزت عائدات السندات الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، البارحة الأولى. وارتفع مؤشر قطاع الطيران 2.37 في المائة.وقادت شركات التنقيب عن النفط الخسائر، فهبط مؤشرها 6.58 في المائة متأثرا بالتراجع الكبير في أسعار النفط. وهبط سهم "إينبكس" 6.82 في المائة.وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 في المائة إلى 1826.63 نقطة. وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات وزاد سهم "سوبارو" 4.51 في المائة ليصبح أكبر رابح على مؤشر نيكاي. وارتفع سهم "نيسان" 4.22 في المائة، وسهم "تويوتا" 2.14 في المائة.إلى ذلك أغلقت معظم البورصات في الخليج على انخفاض، أمس، مع تراجع أسعار النفط.وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيس لأسواق المال الخليجية، تراجعها لتنخفض إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين.وكان مؤشر البورصة القطرية أكبر خاسر أمس مع هبوطه 1.7 في المائة، متأثرا بتراجع سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 8.5 في المائة وهو أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية منذ آذار (مارس) 2020، بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على الاستحواذ على 40 في المائة من رأسمال شركة نبراس للطاقة.وتراجع المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة أبوظبي 0.7 في المائة إلى 9480 نقطة.وهبط مؤشر بورصة دبي 1.4 في المائة إلى 3305 نقاط. وتراجع مؤشر البحرين 1.8 في المائة إلى 1969 نقطة. وارتفع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4343 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 8608 نقاط.