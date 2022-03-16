«نمو» ترتفع 68 نقطة بتداولات قيمتها 82 مليون ريال

عادت السوق الموازية «نمو» إلى الارتفاع لتغلق عند 24435 نقطة رابحة 68 نقطة بنحو 0.28 في المائة. واستقرت قيمة التداول عند 82 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 194 ألف سهم لتصل إلى 803 آلاف سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 19 في المائة بنحو 793 صفقة لتصل إلى 3.5 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "جاهز" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 1159 ريالا، يليه "مياه الجوف" بنحو 4.3 في المائة ليغلق عند 99.50 ريال، وحل ثالثا "موبي" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 113 ريالا. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 175 ريالا، يليه "العبيكان للزجاج" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 93.20 ريال، وحل ثالثا "رؤوم" بنحو 2.7 في المائة ليغلق عند 138 ريالا. وكان الأعلى تداولا "عزم" بقيمة 18 مليون ريال، يليه "جاهز" بقيمة 18 مليون ريال، وحل ثالثا "مياه الجوف" بقيمة 13 مليون ريال.