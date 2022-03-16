التداعيات الاقتصادية المتعددة الجوانب للأزمة الأوكرانية «2 من 2»

على جانبي المحيط الأطلسي، يمكن للمرء أن يتوقع تقلبات متزايدة في الأسواق - التي تعد مقلقة في بعض الأحيان. ستكون الخسائر المالية أكبر في أوروبا، حيث تتعرض قطاعات معينة إلى أضرار شديدة - خاصة بعض البنوك وشركات الطاقة.كما ستزداد الاختلافات الاقتصادية والمالية في دول أخرى من العالم. من المتوقع أن يكسب بعض منتجي السلع الأساسية ما يكفي من ارتفاع أسعار الصادرات للتعويض عن الخسائر الناجمة عن انخفاض النمو العالمي. لكن عددا أكبر بكثير من الدول - خاصة تلك الواقعة بالقرب من مناطق النزاع والاقتصادات النامية الهشة - سيواجه ضغوطا على جبهات متعددة، بما في ذلك معدلات التبادل التجاري السلبية، وتدفق المهاجرين، وتعزيز الدولار الأمريكي، وانخفاض الطلب العالمي، وعدم استقرار الأسواق المالية.سيبذل مستوردو السلع الأساسية مزيدا من الجهود، في محاولة للتغلب على الزيادات المفاجئة في الأسعار الشاملة، التي يصعب نقلها إلى المستهلكين ويصعب دعمها. وقد يتضمن التأثير المحتمل مزيدا من عمليات إعادة هيكلة الديون. وما لم يسع صناع السياسات إلى تبني استجابات فاعلة في الوقت المناسب، فإن الاقتصادات الأضعف ستواجه احتمالات اندلاع أعمال شغب بسبب نقص الغذاء.ثم نصل إلى الأثر الاقتصادي الرابع، الذي يتمثل في مستقبل النهج المتعدد الأطراف. وعلى المدى القصير، أعاد الغرب تأكيد هيمنته على النظام الدولي الذي بناه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، ينبغي له أن يتوقع تحديا خطيرا أطول أمدا نتيجة لتكثيف الجهود التي تقودها الصين لبناء نظام بديل من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في كل مرة.كثيرا ما يقال إن كل أزمة حادة تشكل فرصة عظيمة. وفي حين يتحتم على الدول عقد اجتماعات باستمرار لمواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية، فمن الضروري أيضا أن تتخذ إجراءات في الوقت المناسب للتخفيف من حدة المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل التي يثيرها الصراع - بل حتى لتعزيز المرونة والتعاون في المستقبل.لقد أثبت العالم أنه على مستوى التحدي في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويجب علينا الآن التركيز على ضمان استجابة مماثلة مع عودة السلام ونهاية هذه الأزمة.خاص بـ «الاقتصادية»بروجيكت سنديكيت، 2022.