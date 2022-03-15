بسبب شح الغاز .. بريطانيا تطالب شركات صناعة الطوب بخفض الإنتاج

قال رئيس اتحاد شركات صناعة الطوب في بريطانيا إن مسؤولي الحكومة أبلغوا الشركات بضرورة الاستعداد لخفض الإنتاج في حال حدوث نقص في إمدادات الطاقة نتيجة الأزمة الأوكرانية.

ونقلت بلومبرج عن كيث ألديس الرئيس التنفيذي لرابطة تنمية الطوب الممثلة للشركات القول إن الشركات تلقت اتصالات من الحكومة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع خفض إنتاجها في حال اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي.

ورفض متحدث باسم وزارة قطاع الأعمال والطاقة البريطانية التعليق على الصريحات.

وأشار ألديس إلى أن آخر مرة اضطرت فيها شركات صناعة الطوب لخفض إنتاجها بسبب نقص إمدادات الطاقة كانت في شتاء 2008 عندما تراجع احتياطي بريطانيا من الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة بعد قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أوروبا الغربية.

ورغم أن بريطانيا لا تواجه خطرا آنيا بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي نظرا لآنها تحصل فقط على 4% من احتياجاتها من روسيا، فإن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة السيراميك تعاني من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 6 أمثال خلال العام الماضي.