مركز إدارة الدين يقفل طرح شهر مارس ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال بـ 10.375 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مارس 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.375 مليار ريال سعودي (عشر مليارات وثلاث مائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المرك​ز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 3.575 مليار ريال سعودي (ثلاث مليارات وخمس مائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 6.8 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وثمان مائة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.​​​​