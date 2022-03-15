أسهم أوروبا تتراجع مع تأثر شركات الطاقة بارتفاع إصابات كوفيد في الصين

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية من القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين وزاد التوتر المتعلق بترقب البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع من الأثر السلبي على الأسهم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3 % بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش وتراجعت المؤشرات الفرعية لشركات التعدين والسفر والترفيه والنفط والغاز بما بين 1.4 و 3.2 %.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 5 % ونزلت أسعار المعادن الصناعية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الصين أحد أكبر المستهلكين. وتراجع سهم متاجر إتش اند إم السويدية 3.2 % بعد أن أعلنت أن ارتفاع مبيعاتها الفصلية جاء متمشيا مع التوقعات.