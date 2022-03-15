"نزاهة" : السعودية تدرك أن الفساد عدو التنمية الأول .. ولا يمكن مكافحته دون تعاون دولي

انطلقت اليوم في الرياض أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض العالمية "GlobE Network" لمكافحة الفساد الذي يعقده مكتب الأمم المتحدة ممثله بمكتبها المعني بالمخدرات والجريمة من 12 إلى 13 شعبان الموافق من 15 إلى 16 مارس بمشاركة عدد من الدول الأعضاء.

ورحب مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بممثلي الدول الأعضاء والمنظمات ذات العلاقة. مؤكدا أن قيادة المملكة تدرك بأن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار إذ لا يمكن مكافحته دون تعاون دولي وثيق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف أن تأسيس شبكة مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الفساد تأتي في الوقت المناسب لا سيما مع تطور أنماط جرائم الفساد واستغلال الفاسدين من ضعف التعاون وتبادل المعلومات الحاصل بين أجهزة مكافحة الفساد حول دول العالم.

وفي ختام كلمته قدم شكره لرئاسة الشبكة ممثلة في إسبانيا وسكرتارية الشبكة ممثلة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الجهود الحثيثة التي بذلت خلال 2021 في تأسيس الشبكة التي نتج عنها انعقاد الاجتماع الأول للدول الأعضاء بالشبكة في نوفمبر الماضي واعتماد ميثاق الشبكة. متطلعا إلى نجاح أعمال اللجنة التوجيهية وأن تسهم نتائجه في تعزيز الدولي لمكافحة الفساد.

يذكر أنه جرى انتخاب إسبانيا رئيسا للجمعية العامة ورئيسا للجنة التوجيهية للشبكة والسعودية نائبا لرئيس الجمعية العامة ونائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة وبحسب ميثاق الشبكة تشكلت لجنة توجيهية من 15 دولة هي أمريكا والصين وروسيا وتشيلي وموريشيوس والمكسيك والمغرب ونيجيريا ومقدونيا وكوريا ورومانيا وفلسطين وزيمبابوي.