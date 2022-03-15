أسهم التكنولوجيا تدفع وول ستريت للانخفاض

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية منخفضة في معظمهما اليوم يقودها هبوط بأكثر من اثنين بالمئة في المؤشر ناسداك مع اقبال المستثمرين على بيع أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الكبرى قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 1.05 نقطة إلى 32945.24 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 31.20 نقطة، أو 0.74 بالمئة، لينهي الجلسة عند 4173.11 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 262.59 نقطة، أو 2.04 بالمئة، إلى 12581.22 نقطة.

وهبط المؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة 1.9 بالمئة ليصبح منخفضا أكثر من 20 في المئة عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في نوفمبر.