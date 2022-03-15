تطبيق Aesthetic Video Editor لتعزيز مقاطع الفيديو بفلاتر وتأثيرات مختلفة

يسعى صانعو المحتوى ومستخدمو الشبكات الاجتماعية إلى إنشاء وتصميم مقاطع فيديو مميزة ومشاركتها مع متابعيهم، إلا أن هذه المهمة قد تبدو سهلة في ظل انتشار تطبيقات تصميم الفيديو، لكن معظم التطبيقات المتوافرة في المتاجر لا توفر العديد من مزايا التصميم والفلاتر وغيرها، وهنا يأتي دور تطبيق Aesthetic Video Editor: Videap‏ الذي يعد محرر فيديو رائعا مع مجموعة من التأثيرات والميزات الرائعة ويعزز الصور والفيديو بفلاتره وتأثيراته الفنية المختلفة.

ويمكن للمستخدمين من خلال التطبيق إضفاء حركات أو محاكاة، وتصميم، وفلاتر ورسوم متحركة، وما إلى ذلك في مقاطع الفيديو الخاصة بهم وإنشاء عمل فني متميز، ويمكنهم أيضا إجراء عمليات مثل اقتصاص الفيديو والتدوير والعناصر الأخرى المتعلقة بتحرير الفيديو باستخدام هذا البرنامج.

ويوفر التطبيق العديد من التأثيرات الفنية مثل تأثيرات الحركة وجعل الفيديو يتأثر بالحركة البطيئة، إلى جانب تأثير النسخ الذي يمكن من خلاله تحرير مقطع فيديو احترافي ومبدع باستخدام تأثيرات المرآة التي يوفرها التطبيق، إلى جانب تأثيرات الرسوم المتحركة حيث يمكن أن تصبح العديد من مقاطع الفيديو والصور أكثر مرحا عند تحويلها إلى وضع الرسوم المتحركة، وإضافة أشكال مختلفة.

كما يوفر التطبيق العديد من الفلاتر الجمالية التي يأتي من أبرزها فلتر VHS الذي يمنح مقطع الفيديو طابعا قديما حتى يتمكن الجمهور من الانتقال إلى إحساس الأيام الماضية من خلال مشاهدته، إلى جانب فلتر الاتجاه الذي يمكن من خلاله إنشاء فيديو يناسب اتجاهات الشبكات الاجتماعية.