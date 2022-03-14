صندوق التنمية السياحي .. مفهوم جديد ومبتكر للسياحة الشاملة في السعودية

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون إطارية مع "فنادق ومنتجعات بلايا" (Playa Hotels & Resorts)، والتي تعمل على إنشاء منتجعات متكاملة، على شواطئ الخليج العربي والبحر الأحمر في المملكة .

ووقعت الاتفاقية اليوم في مقر صندوق التنمية السياحي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى "فنادق ومنتجعات بلايا"بروس واردنسكي.

ويهدف صندوق التنمية السياحي من خلال توقيعه الاتفاقية إلى تزويد السياح بتجربة نوعية عبر تقديم "فنادق ومنتجعات بلايا" كمفهوم جديد ومبتكر، مما سيسهم في تعزيز التجربة السياحية المميزة، ويوفر عدداً من فرص العمل المحلية.

كما سيستكشف الصندوق من خلال الاتفاقية، فرص التمويل المتاحة لدعم استثمارات القطاع الخاص، بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممثلةً في حصة "بلايا" كمساهم في المشاريع، عطفاً على حرصه على تنويع الاستثمارات السياحية في المملكة، عبر إطلاق مشاريع فندقية جديدة وفريدة من نوعها، وفق أعلى المعايير العالمية في قطاع الضيافة والفنادق، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، التزام صندوق التنمية السياحي بإنشاء أرقى المنتجعات عالمية في المملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع تعدّ إنجازاً جديداً ضمن سلسلة الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص من تطوير وجهات سياحية نوعية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتطلع إلى الابتكار المستمر من أجل إتاحة فرص استثنائية وواعدة أمام السياح والمستثمرين على حدٍ سواء".

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يسعى من خلال دوره المحوري إلى تمكين المستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في تنمية هذا القطاع، وذلك بالتعاون مع جميع أطراف منظومة السياحة الوطنية، مما يحقق التكامل لخدمة أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

كما يعمل على توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء، بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى تقديم الدعم من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع السياحي، كما يقدم مجموعة حلول متنوعة ومصممة خصيصاً لتناسب احتياجات المستثمرين، ومنها التمويل المباشر والضمانات المصرفية والتمويل المشترك مع البنوك.