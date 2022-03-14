بحث التعاون في إنتاج الهيدروجين مع شركات من بلجيكا ولوكسمبورج

زار وفد من البعثة البلجيكية اللكسمبورجية اليوم، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالرياض، لبحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والبيئة.

ورأس الوفد البلجيكي الذي يزور المملكة حالياً مستشار التجارة في سفارة مملكة بلجيكا أدريان لاكروكس بمشاركة 8 شركات بلجيكية ولوكسمبورجية، وناقشوا خلال اجتماعهم بمسؤولي "التحلية" التعاون المستقبلي في التقنيات الواعدة والخضراء مثل إنتاج الهيدروجين، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعدين الرجيع الملحي.

واطلع الوفد على إنجازات "التحلية" وإسهاماتها في تطوير صناعة المياه في العالم، علاوةً على جهودها المستمرة لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية في خفض التكلفة ورفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية وتعزيز التنافسية وضمان أمن الإمداد المائي.

وهدفت زيارة الوفد البلجيكي إلى استعراض فرص التعاون في مجال الطاقة والبيئة ومناقشة الفرص الحالية والمستقبلية بين الجانبين، ومناقشة المشاريع والاحتياجات الماثلة إضافة لمعرفة الفرص الاستثمارية لدى "التحلية" والتعرف على خبراتها وقدراتها البشرية الفنية والهندسية.

وتعرّف الوفد على التوجهات الاقتصادية الهادفة لتعزيز التنافسية وزيادة المردود الاقتصادي عن طريق الاستثمار في نواتج صناعة التحلية وتقنياتها المبتكرة وعلى رأسها تقنية "صفر رجيع ملحي" التي يتم بموجبها استخلاص المعادن والأملاح مثل (الصوديوم كلوريد، البروميين، المغنسيوم، الروبيديوم والليثيوم)، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول بتقنيات حديثة صديقة للبيئة وإزاحة الوقود السائل والاستثمار في الطاقة المتجددة، إضافة إلى استخدام تقنيات إزالة الكربون التي يجري التعاون فيها مع البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.