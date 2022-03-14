النفط يهبط 8 دولارات بفعل آمال محادثات سلام أوكرانيا وإغلاقات في الصين

هبطت أسعار النفط أكثر من ثمانية دولارات للبرميل أثناء التعاملات اليوم الاثنين بينما يعلق المستثمرون آمالهم على جهود دبلوماسية بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء حربهما، في حين أثارت قفزة في الإصابات بكوفيد-19 في الصين ذعرا في الأسواق.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 8.19 دولار، أو 7.28 في المائة، إلى 104.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:40 بتوقيت جرينتش، بحسب "رويترز".

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8.74 دولار، أو 8.02 في المائة، إلى 100.65 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما مكاسب حادة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، وما زالا مرتفعين حوالي 40 في المائة عن مستوياتهما في بداية العام.