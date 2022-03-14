أداء متباين للأسهم الأمريكية مع بدء محادثات سلام أوكرانيا

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند تداولها في بورصة وول ستريت اليوم مع تركيز المستثمرين على محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في حين صعدت أسهم البنوك قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، بحسب "رويترز" .

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.17 في المائة إلى 33000.37 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4202.75 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.38 في المائة إلى 12795.12 نقطة.