أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يبدأ عملية التخلص من الأصول الروسية

قررت النرويج البدء في عملية لإزالة أصول روسية من صندوق ثروتها السيادي البالغ قيمته 1.3 تريليون دولار.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قال رئيس الوزراء يوهانس جار ستوره للصحفيين في أوسلو اليوم الأحد إن الحكومة قررت أن تجمد حصصا روسية في الصندوق ردا على غزو البلاد لأوكرانيا ويعتزم التخلص منها في الوقت المناسب.

وكان بحوزة الصندوق 3ر3 مليار دولار في شكل أسهم وسندات بالبلاد بنهاية عام 2020

والصندوق، الذي يتخذ من أوسلو مقرا له، هو أكبر مالك في العالم للشركات المتداولة بالبورصة بمحفظة تبلغ حوالي 9 آلاف سهم ولديه نحو 0.2% من أصوله مستثمرة في روسيا.

يأتي قرار الحكومة على الرغم من وصف المدير التنفيذي للصندوق نيكولاي تانجين يوم الجمعة الماضي مثل هذه الخطوة بأنها "هدية ملفوفة للأثرياء"

الذين سيشترون الأسهم.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق لاين ألتفيدت إن الصندوق يقوم الآن بتجميد قائمة أسهمه وسنداته في روسيا، ما يعني أنه لن يشتري ولن يبيع.